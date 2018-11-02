При каких условиях можно заразиться гриппом после вакцинации : объяснения Супрун

Есть один миф о вакцинации против гриппа – что из-за нее можно заболеть. Впрочем, это невозможно. Вакцина от гриппа является абсолютно безопасной. В нее помещена инактивированный (неживой) вирус, поэтому он не может заразить организм человека, а лишь учит иммунную систему защищать организм человека.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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"Знаю, что многие люди могут заметить, что якобы те, кто вакцинировался против гриппа все равно болели. Однако, это утверждение объясняется не зловещим действием вакцины", – говорит она.

Как объясняет глава Минздрава, во-первых, вакцина против гриппа начинает действовать не сразу.

"Обычно иммунитет формируется в течение двух-трех недель после вакцинации, и если в этот период человек заразится вирусом гриппа, то заболеть можно. Поэтому так важно не затягивать с вакцинацией и придерживаться простых правил гигиены в публичных местах, главное из которых – частое мытье рук", – говорит чиновница.

По ее словам, вторым фактором является то, что организм по разным причинам может выработать недостаточно антител после вакцинации, или же в случаях, когда концентрация вируса в крови является слишком высокой.

"Тогда вирус гриппа даже несмотря на вакцинацию может поразить организм. Но есть очень существенное но. У вакцинированного человека такой грипп пройдет как обычная простуда и, самое важное, без осложнений. Именно осложнения являются наиболее опасным последствием гриппа и в некоторых случаях приводят к смерти человека", – отмечает Супрун.

Следовательно, главный врач Украины делает вывод, что однозначно стоит вакцинироваться от гриппа ежегодно, и делать это можно в течение всего эпидсезона, то есть с осени и до весны. Но, конечно, продолжает она, лучше сделать прививку как можно раньше.

Вакцинация от гриппа не проводится в случаях, когда есть риск осложнений или, когда иммунный ответ на введенную вакцину не сформируется. Несмотря на то, что в каждой стране перечень противопоказаний к вакцинации против гриппа может несколько отличаться, в большинстве стран Европы, в США, Канаде и других развитых странах мира перечень противопоказаний является похожим на противопоказания к вакцинации, определенные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ),

– констатирует исполняющая обязанности министра.

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Кроме того, Ульяна Супрун обнародовала противопоказания к вакцинации, в том числе и против гриппа:

1. По возрасту – обычно вакцины против гриппа противопоказаны для детей младше 6 месяцев.

2. Простуда, сопровождающаяся температурой выше чем 38-38, 5°С.

3. Тяжелая аллергическая реакция (анафилактическая) на предыдущую дозу вакцины или известная тяжелая аллергическая реакция на один из компонентов вакцины (например, куриный белок).

4. Заболевания и состояние организма, при которых иммунитет после введения вакцины может не сформироваться (например, в условиях химиотерапии у онкологических больных; во время употребления больших доз стероидных гормонов; во время употребления лекарств, подавляющих иммунитет; при отдельных врожденных иммунодефицитах). Инактивированные вакцины против гриппа являются безопасными для таких людей, ведь не содержат живого вируса или бактерии, однако успешная выработкау иммунитета после введения вакцины не гарантируется.

5. Если в течение 6 недель от вакцинации против гриппа развивался синдром Гиенн-Барре (редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы), вакцинация проводится с опаской – взвесив преимущества и риски.

"Если у вас есть какие — либо вопросы о вакцинации от гриппа – поговорите со своим семейным врачом. Он поможет определить, есть ли у вас противопоказания к вакцинации", – подытожила она.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказывала, действительно ли развешивания лука в учебных кабинетах школы может уберечь детей от простуды или гриппа.

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