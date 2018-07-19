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Прически на короткие волосы: простые и быстрые идеи на каждый день с видео

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Прически на короткие волосы в домашних условиях: простые и быстрые прически на каждый день
Прически на короткие волосы в домашних условиях: простые и быстрые прически на каждый день / Instagram

Короткие волосы – это далеко не приговор! Даже если ваша длина позволяет завязать хвостик, это еще не значит, что вы должны ходить с однотонной прической в виде распущенных волос. Мы собрали самые лучшие и простые прически для коротких волос, которые сможет повторить каждый дома!

Прическа для коротких волос могут дополнить стильный образ и добавить нежности и элегантности. К тому же, существует множество вариантов причесок, которые можно делать каждый день – на работу, прогулки, концерт и т.

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Мы собрали для вас прически для очень коротких волос и для немного длинных волос, если вы можете связать хвостик. Все что вам для них нужно – несколько невидимок, 10 минут и желание выглядеть безупречно.

Прическа для очень коротких волос – вариант №1

Хорошо расчешите волосы и слегка накрутите. Вы можете использовать специальную плойку или "утюжок" для выравнивания. Разделите волосы на три части спереди и заплетите три колоска (до середины головы). Соедините колоски в хвост и вытяните по несколько прядей, чтобы добавить объем. Хвостик хорошо начешите и сверните в "гульку". По желанию, можете оставить его просто распущенным.

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Прическа для очень коротких волос – видео варианта №1

 

3 BRAIDS & A TOP KNOT 1️⃣ First, I heated my flat iron to 350 F and added some wave to my hair. 2️⃣ I sectioned my hair into two parts pinning the sides down to avoided adding in hair I didn’t want included in the braid. 3️⃣ Then, I added @adhbrand ADH DRY to the start of the braids for some grip. 4️⃣ I did 2 Dutch braids, made sure to keep them tight and finished with an elastic. (I added a 3rd braid in the end because it was off center) 5️⃣ I added volume to the remaining hair by back coming it to make the bun appear bigger. 6️⃣ I twisted and pulled the hair then secured the bun with 3 bobby-pins. 7️⃣ To make the braids appear bigger, I pulled the hair to loosen the braids. 8️⃣ I finished off by recurling some strands of hair for more texture. . . Flat iron used was the 1 1/2 inch New Classic Infrared Flat Iron from @crocusa . Use code “chloe30” for 30% off . . . . #Hairvideo #hairvideos #instavideo #shorthairstyles #hairofinstagram #hairtutorial #hairoftheday #viralvideo #satisfyingvideos #curlyhair #pinteresthair #shorthairstyle #topknot #dutchbraids #diyhair #shorthair #igvideo #votd #pixiehair #bobhaircut #shorthair @hair.video @hair.videos @stylish.videos @hair_color_clique @nothingbutpixies @trendyhairtutorial @styleartists

Допис, поширений Chloé Brown || ShortHair (@chloenbrown)

Прическа для очень коротких волосх – вариант №2

Если у вас очень короткие волосы, то эта прическа просто создана для вас! Расчешите волосы и разделите по горизонтали на две части. Нижнюю часть сверните в жгутики и закрепите невидимками. Начешите верхнюю часть волос для объема и прикрепите прядями к нижним жгутикам, также воспользуйтесь невидимками. Периодически вытаскивайте верхние пряди для еще большего объема. Вытяните по несколько прядей волос вперёд и закрепите результат лаком.

Прическа для очень коротких волос – видео варианта №2

Прическа для коротких волос – вариант №3

Далее мы рассмотрим прически для чуть-чуть длинных волос, когда вы можете уже завязать их в хвостик. Для такой прически расчешите волосы и придайте им объем сухим шампунем или просто начешите волосы. Сделайте маленький хвостик у лба, как для колоска. Под ним сразу сделайте еще один маленький хвостик, забирая волосы по бокам. Разделите верхний хвостик на три части, две из них подвяжите под нижний хвост. Так сделайте до самого низа – таким образом у вас будет тройной колосок без переплета. Для лучшего понимания – рекомендуем посмотреть видео. По окончании – вытяните пряди из вашего колоска, чтобы придать ему объем.

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Прическа для коротких волос – видео варианта №3

Прическа для коротких волос – вариант №4

Такая простая прическа сразу придаст вам безумный объем! Для этого – разделите волосы на две части и заплетите колоски, внизу – оставьте просто хвостики. После этого максимально вытяните пряди из колосков, если ваши волосы слишком короткие – то некоторые пряди можно закрепить невидимками.

Прическа для коротких волос – вариант №5

Разделите волосы на три части и завяжите три хвостика внизу. Из каждого хвостика заплетите косичку и вытяните пряди для объема. После этого каждую косичку заверните в "гульку", чтобы закрыть основу каждого хвостика. Вытяните еще дополнительно пряди для объема. Также оставьте две пряди спереди, по желанию можете слегка подкрутить.

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Прическа для коротких волос – вариант №6

Это прическа для обладательниц коротких волос, которые мечтают о высоком хвосте! В этом вам поможет яркая косынка, выберите тот цвет, который больше подойдет к вашему образу. Соберите волосы в высокий хвост и сделайте из него "гульку". Позади закрепите пряди, которые не затянули в хвост, невидимками. Сложите платок и обмотайте поверх "гульки".

Прическа для коротких волос – видео варианта №6

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Стиль и мода Красота
Источник: 24 Канал
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