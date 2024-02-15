Причины замены Залужного на Сырского: военный анализ от Свитана

В ВСУ произошла смена Главнокомандующего, украинскую армию возглавил Александр Сырский вместо Валерия Залужного. Вокруг этой ротации строят много теорий.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном военном анализе на 24 Канале рассказал, что замена Залужного на Сырского связана с продвижением по карьерной лестнице. Новый Главнокомандующий ВСУ уже принял участие в первом для себя "Рамштайне" в новой роли.

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Ротации в военном руководстве Украины

Свитан отметил, что ему не хотелось, чтобы причины увольнения Залужного были политическими. Иначе это может плохо закончиться. Военный эксперт предположил, что ротации связаны с продвижением по карьерной лестнице, потому что уже и генералы получили новые высшие назначения.

Продвижение – это или Министерство обороны, в Кабмин, или на контакт с нашими партнерами. Это темы НАТО, все, что связано с этим блоком, это тоже повышение. Одного генерала уже назначили на контроль по заключению договоров, посмотрим, как и куда пойдут другие генералы, потому что у них большой боевой опыт,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Ракетная атака по Украине

Летчик-инструктор назвал ракетную атаку по Украине – стандартным ударом, который россияне могут проводить раз в неделю. Не обязательно он связан с тем, что накануне наши Силы обороны ликвидировали еще один российский корабль.

"Могли планировать на завтра-послезавтра, а перенести на сегодня. Хотя это проблематично, потому что есть определенные этапы подготовки летного состава, самолетов, ракет. Следующая такая атака может быть через неделю. Однако она может быть серьезнее, потому что там 23 февраля – день армии оккупантов", – подчеркнул Свитан.

Удар по НПЗ в Курске

В ночь с 14 на 15 февраля громко было и на территории России. Очередной "хлопок" пришел на один из НПЗ оккупантов, на этот раз возле Курска. Это наши спецслужбы, ГУР или СБУ, продолжают накладывать свои санкции на нефтяную промышленность врага.

Хотелось бы больше, потому что это точечные удары. Их надо увеличивать. Для этого надо больше БПЛА, тогда можно ставить более широкие задачи и выполнять их,

– подчеркнул военный эксперт.

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