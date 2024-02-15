Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому аналізі на 24 Каналі розповів, що заміна Залужного на Сирського пов'язана з просуванням кар'єрною драбиною. Новий Головнокомандувач ЗСУ вже взяв участь у першому для себе "Рамштайні" в новій ролі.

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Ротації у військовому керівництві України

Світан зазначив, що йому не хотілось, аби причини звільнення Залужного були політичними. Інакше це може погано скінчитись. Військовий експерт припустив, що ротації пов'язані з просуванням кар'єрною драбиною, бо вже й генерали отримали нові вищі призначення.

Просування – це або Міністерство оборони, в Кабмін, або на контакт із нашими партнерами. Це теми НАТО, все, що пов'язано з цим блоком, це теж підвищення. Одного генерала вже призначили на контроль з укладання договорів, подивимось, як і куди підуть інші генерали, бо в них великий бойовий досвід,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Ракетна атака по Україні

Льотчик-інструктор назвав ракетну атаку по Україні – стандартним ударом, який росіяни можуть проводити раз на тиждень. Не обов'язково він пов'язаний із тим, що напередодні наші Сили оборони ліквідували ще один російський корабель.

"Могли планувати на завтра-післязавтра, а перенести на сьогодні. Хоча це проблематично, бо є певні етапи підготовки льотного складу, літаків, ракет. Наступна така атака може бути за тиждень. Однак вона може бути серйозніша, бо там 23 лютого – день армії окупантів", – наголосив Світан.

Удар по НПЗ у Курську

У ніч з 14 на 15 лютого гучно було й на території Росії. Чергова "бавовна" завітала на один із НПЗ окупантів, цього разу біля Курська. Це наші спецслужби, ГУР або СБУ, продовжують накладати свої санкції на нафтову промисловість ворога.

Хотілося б більше, бо це точкові удари. Їх треба збільшувати. Для цього треба більше БпЛА, тоді можна ставити ширші завдання та виконувати їх,

– підкреслив військовий експерт.

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