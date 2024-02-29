Может ли Путин открыть второй фронт в Приднестровье: откровенное интервью с Подоляком

Депутаты так называемого Приднестровья обратились к Владимиру Путину за якобы защитой от Молдовы. Россия может использовать это разве что в пропагандистских целях.

Таким образом Россия может пробовать запугать Европу, мол, есть обращение, а значит может начать боевые действия и там. Такое мнение в эксклюзивном интервью на 24 Канале рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Есть ли у Путина ресурсы и возможности открыть второй фронт в Приднестровье – читайте далее в материале.

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О федеральном собрании в России

Сегодня проходит федеральное собрание в России. А вчера так называемые депутаты непризнанного Приднестровья обращались к России относительно защиты их интересов. Где-то мы такое уже видели два года назад. К чему это приведет? Вы когда-то говорили, если вдруг Молдова будет чувствовать определенное давление или угрозу своей территории, то может обратиться к Украине с просьбой помочь, и мы поможем.

Давайте сначала с федерального собрания, а потом перейдем к Приднестровью. Потому что это вообще две разные истории. Да, они выглядят как вроде бы два элемента одной пропагандистской кампании, но сегодня – после двух лет войны в Украине это все по-другому выглядит.

Просто те депутаты не собирались 18 лет, а тут собрались перед федеральным собранием.

Федеральное собрание – это стандартная процедура для любой авторитарной страны. Тем более если эта страна ведет внутреннюю или внешнюю войну, то есть много крови пускает.

Для того чтобы размазать свою вину, перенести ее на коллективную ответственность, проводится это федеральное собрание. Чтобы показать, мол, "мы здесь все заодно; мы убиваем соседнюю страну и это правильно; мы же с вами приняли общее решение это делать".

То есть не я сам-один убийца, а вы все – убийцы. Просто мы себя называем "героями" так называемой "сво". При этом не говорим, что эта так называемая "сво" – это война на чужой территории, которая является абсолютно не спровоцированной. Она выглядит так: заходим, режем, убиваем, насилуем, грабим. Такие тезисы должны были бы прозвучать.

Нет, оправдания должны быть. То есть "мы не просто режем детей, а потому, что 400 лет назад мне прислали письмо, и я на это письмо сегодня отвечаю этой резней".

Это такая попытка, но исторически это – нонсенс. Потому что в историческом смысле этого слова все точки над "і" будут расставлены. Россия ведет захватническую войну с одним намерением – уничтожить определенное количество людей, которые не являются лояльными к лагерному типу философии, которая исповедуется Россией. Безусловно, все эти съезды, федеральные собрания будут иметь должное место в истории. Так же как это было в 1933, 1936, 1938 и 1941 годах в нацистской Германии.

Эстетика не такая, как у Лени Рифеншталь (актриса и режиссер в нацистской Германии, имела дружеские отношения с Адольфом Гитлером – 24 Канал), потому что современные россияне – бесталанные люди. Но они попытаются как раз таки показать масштабность этой нацистской империи, которая может безнаказанно уничтожать людей в других странах. Это все фикция, абсурд и так далее. Чуть позже мы перейдем к тому, почему это невозможно.

Путин провел федеральное собрание / Getty Images

Может ли Россия открыть второй фронт в Приднестровье

Теперь к Приднестровью. Нет никакого смысла об этом говорить, потому что эти все обращения не будут иметь никаких последствий. Россия в рамках пропаганды может этим воспользоваться. Потому что представители этого странного собрания в криминальном анклаве Приднестровья отправили заявление участникам так называемой формулы "5+2", что Молдова якобы запрещает им чем-то экономически заниматься.

Мне вообще нравится, когда с Россией пробуют играть. Она создает криминальные анклавы; насыщает их криминальной идеологией, криминальными кадровыми решениями, а после этого говорит, мол, давайте мы дипломатически урегулируем проблему.

А какая проблема? Нет анклава – нет проблемы. Нет криминальных составляющих – нет проблемы. Они отправили это для того, чтобы получить такой пропагандистский эффект. Но никто на это не отреагирует. Никакой логистической способности у России зайти в этот анклав не существует.

Это в отличие от Донецка и Луганска – там была возможность им зайти, потому что там есть граница с Россией. Они возле своей границы сделали анклав, которым всегда могли поставлять то или иное количество оружия, криминального сброда.

А в Приднестровье у россиян такой возможности нет. Безусловно, в начале вторжения они считали, что если захватят Юг Украины, то тогда построят логистические возможности, чтобы через Приднестровье иметь существенные влияния на молдавское правительство, используя пророссийскую инфраструктуру в самой Молдове на местных выборах.

Это где-то полгода назад было там. Они пробовали сделать определенные беспорядки в Кишиневе. Это все не удается, и поэтому по Приднестровью зафиксируем:

нет смысла на это обращать внимание;

это не будет иметь никаких последствий;

Россия точно туда никак не сможет зайти;

Молдова точно не имеет никаких там претензий к Приднестровью, не оказывает никакого давления.



Более того, 98% товарооборота с европейскими странами идет через Молдову. Приднестровье зарабатывает на европейских странах и на Молдове. Если бы не это, то сегодня этого анклава физически бы не было.

Сначала говорили о том, что они якобы должны обратиться к Владимиру Путину, чтобы он взял их под крыло. Чтобы "присоединил" эти территории к территории России. Потом почему-то остановились. Это была ИПСО, или хотели, но не рискнули?

Хотели – не хотели – не имеет значения. У России нет сегодня ресурсов. Год назад или чуть больше Абхазия постоянно говорила, что хочет получить юридический статус российского региона. Россия даже на это не пошла, потому что пока, учитывая "достижения" в Украине, она не хочет масштабировать войну. Россия хочет масштабировать ее информационно.

Они повысили ставки. Сказали, что есть обращение – мы можем здесь начать еще боевые действия". Вопрос в другом: а как они их там начнут? Они не могут ротацию своего контингента провести там уже столько лет. И не смогут точно, потому что война в Украине идет. Для нас все, что Россия где-то имеет, это – вражеские контингенты, вражеские группы.

Поэтому это исключительно информационно-пропагандистская попытка поднять ставки. Немножко напугать Европу, чтобы было недоумение, особенно в Южной Европе, что якобы Россия имеет какие-то там силы, средства; будет эскалировать и так далее.

Кстати, это два парадоксальных явления. С одной стороны, Россия не имеет таких возможностей, материальных ресурсов, чтобы действовать так в Южной Европе. Но с другой стороны, мы должны это подчеркивать. Смотрите, Россия же не вернется к какому-то там нормальному состоянию. Россия всегда будет искать возможности где-то начать большую или маленькую "победоносную" войну.

Депутаты так называемого Приднестровья обратились к Путину / Скриншот из видео

Поэтому надо это правильно оценивать. Даже эти информационно-пропагандистские попытки России где-то поднять ставки надо правильно оценивать. А как? Россия сегодня – абсолютно экспансионистское, милитаристское государство, которое не перестроит свое внутреннее пространство под законопослушную модель поведения, где люди будут работать на своих предприятиях, зарабатывать деньги, делать карьеры.

Нет, оно может теперь существовать только в состоянии войны, постоянной эскалации, постоянной попытки туда зайти. Это надо осознать. Россия, если остается в таком политическом виде как сегодня, то всегда будет провоцировать различные войны. Как только увидит где-то слабину, увидит логистические возможности, то будет туда заходить.

И она всегда будет иметь определенную поддержку, потому что до сих пор существует коррупционная пророссийская сеть, созданная Россией 10 – 15 лет назад. Она является легальной; является нелегальной. Какое-то там "россотрудничество" в Кишиневе – до сих пор работают филиалы. Для меня вообще удивительно, что во время двухлетней войны с Украиной в ряде европейских стран до сих пор работают культурные представительства России.

Культурные представительства России – это и есть пропагандистские ячейки, которые активно работают с определенными социальными сообществами в этих странах; формируют пророссийские сети, которые в любой момент могут выйти с протестами вроде "дайте возможность России резать граждан других стран".

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Мы с вами это уже неоднократно видели в разных европейских странах даже во время этой войны. Поэтому Россия всегда будет поднимать ставки, всегда будет провоцировать различные регионы и всегда будет осуществлять там специальные информационные, а иногда и силовые операции. Это надо просто осознавать.

Поэтому для того, чтобы Европа имела гарантии будущего, что не надо будет постоянно держать огромное количество полиции, которая будет разгонять те или иные пророссийские манифестации, которые в любой момент могут перерасти в эскалацию военного типа – нужно заканчивать с Россией.

Еще один фактор: Россия тратит огромное количество денег на пропагандистские программы, которые касаются разных стран, на поддержку пророссийских политических партий или каких-то общественных движений. И, конечно же, на информационную составляющую разного типа. Мы употребляем слово "ИПСО". Это немножко общее слово, но они запускают много разных информационных программ.

Здесь один совет: все, что вчера было в Приднестровье, сегодня должны забыть. Потому что это вообще не имеет никаких преемников и не будет иметь никакого интересного развития.

Можем ли мы говорить, что Россия вдруг решится открыть второй фронт со стороны Приднестровья. Но стоит учесть, что армия там 11 тысяч и 6 тысяч российского контингента. Это возможно?

Этой линии фронта, которая есть сейчас в Украине, им хватает с головой. Они концентрируют эти ресурсы для того, чтобы количественно продавливать нашу оборону. Смогут ли они открыть второй фронт? Они бы хотели это сделать. Но зачем война этой условной криминальной "элите" Приднестровья, которая комфортно торгует себе с Молдовой и с ЕС?

Да, россиянам, возможно, там что-то нужно. Но эти "элиты" там нормально "накормлены", сидят в деньгах и зарабатывают. А здесь война однозначно приведет к трагедиям, личным трагедиям. Они потеряют все. Это, кстати, один из ключевых факторов, о котором надо говорить больше и больше. Это о том, что президент Украины на итоговой пресс-конференции сказал: "Давайте решим один вопрос. Откуда ресурсы у России?"

Если мы существенно лишим Россию, а особенно ближайшее окружение Путина, возможности пользоваться огромной кучей денег, то тогда это будет иметь для них другой вид. Они в войне сегодня ничего не теряют.

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Да, у них там определенные активы заморожены. Но другие активы скомпенсированы бюджетом России. Вся олигархическая группа, которая создает финансовый баланс для Путина, пока ничего не теряет в этой войне: активы заморожены, но центробанк России, Набиуллина (глава центробанка Эльвира Набиуллина – 24 Канал) компенсировала им эти возможности. Они наращивают там военные производства, госзаказы имеют и так далее.

Война для них не создает никаких негативных последствий, кроме одного. Они же там имеют сегодня много смертей среди элитных детей в Москве, среди представителей крупного бизнеса – такие внезапные смерти. Поэтому это для них сегодня риск, потому что они не понимают, что происходит и почему они гибнут один за другим.

Но с точки зрения доходности от войны они ничего не потеряли. А вот, например, Приднестровье, эта же криминальная "элита", если у них начнутся определенные действия эскалационного характера, то они теряют все. Какой смысл им это терять?

И поэтому они хотят спокойно там досидеть, пока не будут урегулированы отношения между Молдовой и Приднестровьем после того, как война в Украине завершится. И здесь очень важно, как именно война в Украине завершится.

Если она завершается поражением России, и та идет на изолированную трансформацию, то многие из этих криминальных заложенных "бомб замедленного действия" будут разблокированы. И все это будет завершено, в частности, с Приднестровьем. Если Россия остается, то они будут эскалировать все больше, и Молдова будет находиться в состоянии перманентной войны, которая может в любой момент стать горячей.

Почему Украина не пойдет на переговоры с Россией

О пресс-конференции президента Украины. Нас в редакции очень возмутил вопрос от журналиста ABC News, которое считается одним из самых влиятельных в мире. Он звучал примерно так: "Проиграет ли Украина эту войну? Потому что помощь, которую вы получаете, похоже, достаточна только для того, чтобы продолжать борьбу, но не чтобы победить. Может, уже пора договориться с Путиным". Опять мы возвращаемся к тому, что иностранные медиа нас подталкивают, не пора ли садиться за стол переговоров. Почему эта тема снова в медиаплощадках?

А почему они об этом вообще говорят? Люди, которые выросли на голливудских блокбастерах о том, что добро всегда должно побеждать, и надо для этого все сделать, говорят, чтобы вы проиграли злу. Люди, которые выросли на этих сказках о том, что "красный рассвет" – невозможен, потому что всегда есть крутые ребята, которые могут все уничтожить, говорят, что надо проиграть – не хотите проиграть, но проиграйте.

Когда они спрашивают, не пора ли сесть за стол переговоров, а что Путин предлагает переговоры? Путин предлагает капитуляцию, проиграть войну. После этого, как они это предлагают, хотелось бы услышать ответы на такой вопрос: а почему Путин после этого должен себя вести как-то более миролюбиво по отношению ко всем остальным?

Будут ли тогда в мире гарантии определенной стабильности? Будет ли международное право, которого кто-то будет придерживаться? Почему война должна тогда закончиться только на территории Украины и не начинаться больше нигде? У нас больше же нет репрессивных режимов, репрессивных государств, которые всегда хотят начать какую-то войну? Почему тогда люди должны не бояться жить в этом мире? В чем смысл?

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Путин откровенно атакует страну. Откровенно нарушает все. Вы говорите о федеральном собрании сегодня. Он сегодня говорит о том, что они имели на это право. Потому что "мы – Россия, считаем, что Украины не существует". Просто абстрактно. Независимо от того, что является юридически зафиксированным в глобальном смысле этого слова.

Путин полностью сломал ответственность за уголовные преступления, нарушение правил ведения войны, нарушение различных конвенций. Россияне демонстративно убивают военнопленных. Даже еще не военнопленных, а людей, которые находятся на поле боя. Они их расстреливают в прямом эфире.

И после этого они (западные журналисты – 24 Канал) говорят, мол, давайте вы с ними договоритесь. О чем, в чем смысл? Смысл в том, что "мы (западные журналисты – 24 Канал) находимся в 10 тысячах километрах, поэтому до нас эта орда пока не дойдет и мы успеем подготовиться?".

Они говорят, не готовы ли мы сесть за стол переговоров, чтобы подписать капитуляцию, забыть о геноциде и не готовы ли мы отказаться от себя? Тогда мы же проиграем войну. Кто-то должен будет бежать из страны, кто-то должен будет погибнуть, потому что Россия не остановится. Она будет уничтожать людей, которые оказывали эффективное сопротивление и обнуляли ее репутацию.

И на поле боя, и в информационном смысле, в пропагандистском, контрпропагандистском смысле. Россия, которая не проигрывает, она же будет абсолютно предсказуемо себя вести. Она будет искать всех и убивать их, где бы они ни были, потому что они унизили Россию или унижают сегодня в течение двух лет.

Владимир Зеленский на пресс-конференции / Офис Президента

Тогда я задаю вопрос: а в чем мотивация? Почему вы, которые не воюете и единственное, что могли бы дать – это 7% своего военного бюджета, чтобы посмотреть, как окончательно уничтожат вашего ключевого оппонента, предлагаете людям, которые воюют, сдаться?

Тогда почему вы продолжаете снимать голливудские блокбастеры, где вы крутые? Снимайте тогда блокбастеры, что если к тебе на улице подошел бандит и ты умеешь драться, но просто становишься перед ним на колени. Снимайте, что это является философией настоящего человека – становиться на колени перед бандитами.

Если посмотреть на статистику, то 63% из начатых войн становились замороженными конфликтами за период с 1975 по 2018 год, 37% мирных соглашений с 1945 по 2005 годы были нарушены и 76% нарушенных мирных соглашений продлились до 2 лет.

Концепция замороженного конфликта – это концепция продолжения войны. Мы должны осознать, что любой замороженный конфликт – это обязательная война на следующих этапах с учетом ошибок, которые были до этого.

Нам предлагается сегодня зафиксировать непроигрыш России и дать возможность россиянам апгрейдиться к третьему этапу войны, в котором будут участвовать непосредственно следующие поколения украинцев. Или мы еще раз будем участвовать, или следующие поколения. Замороженный конфликт – это война, в частности, для детей.

Почему нам предлагают заморозить конфликт? За два года войны можно было наконец перестроить свои аналитические фабрики, чтобы они давали аналитику о том, что такое Россия. Потому что сегодня анализ базируется на том, что Россия будет как-то иначе себя вести, если не проиграет войну. Она не будет милитаристской, не будет атаковать, не будет инвестировать в терроризм и так далее.

Это просто бред, который говорит о слабых интеллектуальных возможностях или способности огромной кучи людей. Россия сегодня полностью отказалась от маскировки, которая была последние 30 лет. Однако она постоянно вела войны – грузинская, сирийская, украинская первая, украинская вторая. До этого чеченские войны – максимально кровожадные.

Кстати, наша вина также есть, потому что Украина в 1996 году во время первой чеченской войны сделала неправильные акценты. Мы не говорили о том, что это конкретный геноцид. То, что мы сегодня видим на территории Украины, россияне тогда делали на территории Чечни. Максимально жестоко убивали, насиловали. Надо это понять.

Соответственно Россия останется милитарной страной с абсолютно беззаконным форматом поведения. После двух лет войны россияне нас люто ненавидят за то, что мы уничтожили ключевой миф, на котором базировалась внешняя политика России. Это миф о том, что она является страной-монстром, которая "за три дня" любого поставит на колени и "захватит" за 48 часов Берлин или Париж. Это все уничтожено.

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Сегодня концепция России совершенно другая. Нет смысла ее бояться и говорить о том, что она достаточно мощная. Да, ресурсная, большая, объемная, имеет большое количество людей, которые там никому не нужны, которых можно отправить на фронт и сделать "героями" так называемой "сво". Дать им возможность насиловать, и если их не убьют, тогда дать им еще медали за "освобождение чего-то".

Поэтому сегодня любой замороженный конфликт с нацистской страной, которая идеологически построена на одной цели - зайти как саранча на чужую территорию и уничтожить там все – будет означать, что демократический мир проиграл и готов умереть или стать на колени без учета международного права. Я не об Украине говорю.

Поэтому вывод такой: нет переговорного процесса, его не существует. Кроме того, нацистские режимы должны быть уничтожены. Россия в таком виде – это крайне опасно, и она должна быть уничтожена. Однако для этого необходимо объединить ресурсы. Меньше говорить об эскалации и деэскалации, а предоставить объединенные ресурсы единственной стране, которая готова обуздать этого зверя, – Украине.

Также нужно осознать, что есть переломные войны. Не просто войны за территорию, а переломные, которые будут определять судьбу того, в каком мире мы будем жить, в частности, работники NBC. Будут ли в этом мире правила, право, гарантии, карьеры, дети, которые смогут спокойно ездить по миру, или в этом мире будет одна большая война, которая приведет к потере двух третей цивилизации.

Если сравнить со Второй мировой войной. Было захвачено две трети Европы, то давайте договоримся, чтобы одна треть осталась целой. По крайней мере так это выглядит сегодня.

В то же время страны, которые рекомендуют Украине сесть за стол переговоров, сами почему-то не хотят иметь общей границы с Россией. В частности, Виктор Орбан недавно сказал, что национальный интерес Венгрии – не иметь общей границы с Россией. Мол, есть "плохие воспоминания". В то же время Украина якобы должна это сделать. Тогда и Венгрия в случае, если будет иметь общую границу с Россией, всегда сможет сесть за стол переговоров с ней.

Это о человеческой природе в целом. Очень много людей, которые хотят жить за счет кого-то. К сожалению, это одна из ключевых проблем человечества: давайте благодаря кому-то будем иметь определенные преференции. Пусть Украина всегда будет находиться в состоянии конфликта с Россией и платить за это огромную цену; в Украине будет "серая зона", мало инвестиций, низкий уровень жизни, но будет присутствовать постоянная готовность к конфликту, к военному противостоянию.

А мы в это время будем развивать свою страну, чтобы наши люди говорили, мол, почему на этих украинцев смотрите, видите, как они живут плохо? Почему? Потому что у них правительства плохие, они что-то плохо делают, они не понимают, что это такой современный мир, они не умеют конкурировать, продукцию плохую производят. Но это же не так.

Если у тебя сосед – Россия, то это определенные риски. Поэтому мы постоянно говорим: закончим эту историю. Россия не является частью Европы, она никогда не будет частью демократических сообществ. Это всегда будет авторитарная страна в той или иной ипостаси.

Европа должна построить "железный занавес" с Россией. Можно вести торговлю, можно иметь финансовые отношения, но нужно четко ограничить возможность России продвигать свою идеологию куда угодно. Запретить культурный, информационный, пропагандистский продукт России.

Друг Путина Орбан не хочет иметь с ним общую границу / Getty Images

Помните, как лояльно европейские страны относились к возможности построить мультиплатформенные решения информационного типа для России.

Выводы после двух лет большой войны

Нужно осознать, что за счет потери Украины построить гарантии безопасности для себя, в частности для Венгрии, невозможно. Что мы осознаем после двух лет войны:

системы глобальной безопасности не существует, ее надо построить или перестроить;

международные институты должны быть перестроены;

должны быть более жестко установлены так называемые инструменты принуждения, если та или иная страна нарушает глобальные договоренности;

военный альянс НАТО должен быть перестроен. В его основе должен быть мощный, хорошо профинансированный экспедиционный корпус, который будет иметь опыт непосредственного участия и в маленьких локальных войнах, и в больших масштабных войнах.



Кто может стать основой большого мощного экспедиционного корпуса? Кто имеет опыт масштабной войны, противостояния ключевому агрессору современности? Украина.

Поэтому сегодня надо иначе вести дискуссию – убрать все, что касается России. Нет концепции договоренности с Россией, она не хочет договоренности. Россия хочет проиграть или выиграть. Если она выиграет, то тогда будет доминировать и сможет устраивать беззаконие в большем масштабе. Россия хочет проиграть, потому что тогда она получит, как это ни парадоксально звучит, шанс на "перерождение", так же как это было в 1991 году.

Наша задача, чтобы она проиграла. Для этого вместе с партнерами осознаем четыре вещи:

нет никаких переговорных столов;

есть конкретная математика войны, и она должна быть соблюдена. Речь идет о сопоставимых ресурсах;

стандартное натовское оружие намного лучше, чем стандартное российское, и соответственно войну можно выиграть;

надо прекратить дискуссию бюрократического типа: будем ли предоставлять дальнобойные ракеты или не будем предоставлять, нужно ли где-то искать снаряд или не нужно. Все, закончили. Это война мировоззрений, которая должна завершиться перестройкой следующего исторического периода.



Когда после двух лет войны вас спрашивают, а не хотите договориться с Путиным, хочется ответить: "Остановитесь". Эти люди остались в прошлом, и это очень опасно для них, ведь нет прошлого, нет переговорного процесса, нет Путина, которого вы будете спрашивать: "Who is Mr. Putin". Есть диктатор, который хочет переписать правила поведения на глобальном рынке. Позволяете ему? Мы – нет, ведь понимаем последствия этого.

О возможности введения в Украину военных стран НАТО

Не только мы это понимаем. Недавно Эммануэль Макрон заявил о возможности введения в Украину соответствующих национальных военных контингентов других стран. Мне нравится эта дискуссия. Думаю, что он поговорит подробнее об этом с президентом Украины, чтобы было соответственно правильно.

Макрон поднимает дискуссию на другой уровень, говоря о рисках, которые генерирует эта война. Это круто. Он наконец говорит о том, что это вопрос не конкретной локальной войны в Украине. Это вопрос о том, где и как мы будем жить. Тогда нам надо переоценить ресурсы, которые вкладываем в Украину.

Макрон заговорил о возможности ввода войск в Украину / Getty Images

До заявления Макрона бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко говорил о том, что Лондон рассматривает возможность участия британских войск в войне на стороне Киева. Потом начались разговоры о том, что войска НАТО не будут участвовать в войне, но каждая отдельная страна будет решать этот вопрос. На эти заявления отреагировал Путин и пригрозил ракетным ударом, "трагическими последствиями" странам, которые направят в Украину войска. Вероятно, после этого снова появится риторика о том, что "не будем эскалировать".

Прежде всего – нет смысла обращать внимания на заявления Путина. Они будут делать одни и те же заявления, учитывая психоэмоциональные статусы, которые являются ошибочными, руководителей сегодняшних демократий в Европе. Они ошибаются в отношении этих людей.

Россия, анализируя их, считает, что они находятся в таком же состоянии, в котором были до полномасштабного вторжения в Украину. Нет, эти люди уже сегодня иначе смотрят на Россию, на ее слова, на то, как на них надо реагировать. Поэтому нужно достаточно спокойно реагировать на то, что появляется, особенно в отношении Путина.

Безусловно, будут эмоциональные заявления, мол, "мы не будем никого никуда отправлять", и так далее. Однако факт того, что определенное количество масштабных политических лидеров Европы об этом начинают говорить, что возникает дискуссия, – это хороший признак и свидетельствует о понимании рисков, которые сегодня генерирует война.

Это совсем другой уровень дискуссии, потому что, если дискуссия поднимается на более высокий уровень, тогда все вопросы, которые были на предыдущем уровне, например, надо ли предоставлять Украине больше оружия соответствующей модификации, дальнобойные ракеты, снаряды и так далее, – уже должны автоматически положительно решаться.

Если мы не хотим перейти на следующий уровень помощи Украине, а это важно, потому что это очевидный вопрос безопасности Европы, тогда надо решить этап, который был до этого. Нужно предоставить больше оружия. Это очень крутая дискуссия, мне она нравится. Будет ли это иметь логистические последствия, – посмотрим. Дождемся дискуссии на уровне президентов Украины и Франции. В то же время поднятие дискуссионной планки - это очень хороший знак для Украины.

Конечно вызывает определенные психоэмоциональные истерики у субъектов по фамилии Путин или подобных особей в России. Но я бы на это не обращал внимания. На все, что говорят в России, надо меньше обращать внимания. Пусть это анализируют наши разведки. Они могут дать гораздо более интересную информацию о способности в России сделать так, как они обещают.

Для нас важно, чтобы был сформирован определенный консенсус среди западных мейнстримовых элит – тех, кто непосредственно принимает решения на уровне национальных правительств. Какой это консенсус?

Россия должна обязательно проиграть;

Украина должна получить гораздо больше оружия, чем до этого;

любые инструменты, которые позволят существенно изменить диспозицию по линии фронта, учитывая количественные показатели России, приветствуются. Они должны быть в Украине, а не на складах;

если этого будет недостаточно, надо искать дополнительные, рычаги влияния на то, что происходит сегодня в Украине. Потому что это война определяющего плана – не за территорию, не за Мариуполь, Геническ, Херсон или за любой другой город в Украине. Это определяющая война о том, какими будут правила в Европе завтра, послезавтра.



Если Россия не проиграет, эскалации будет гораздо больше, чем можно себе представить. Постоянные политические убийства, терроризм, захват или вмешательство на другие территории, в частности, в страны Балтии, через Черноморскую акваторию, в южном направлении и так далее. Я уже не считаю, насколько масштабной будет агрессивная российская пропаганда, к которой присоединятся страны на разных континентах.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком читайте вскоре на сайте 24 Канала.