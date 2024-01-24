ЧВК "Вагнера" существует, а в отношении Пригожина я бы не торопился с выводами, – Буданов
Источник:Financial Times
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов высказался по поводу частной военной компании "Вагнера" и его главы Евгения Пригожина. По словам главы разведки, этот ЧВК до сих пор существует.
В то же время, относительно "повара Путина" Буданов подчеркнул, что не стоит спешить с выводами о возможной гибели.
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Буданов прокомментировал судьбу ЧВК "Вагнера" и Пригожина
В интервью журналистам Financial Times Буданов сказал, что ЧВК "Вагнера" все еще продолжает существовать, опровергнув тем самым опровергнув сообщение, что компанию нивелировали.
В то же время, о Евгении Пригожине Буданов подчеркнул, что не спешил бы с выводами. В частности, это касается возможной гибели предводителя вагнеровцев в авиакатастрофе в 2023 году.
Я не говорю, что он мертв или нет. Я говорю, что нет ни одного доказательства того, что он погиб,
– подчеркнул глава ГУР МО.
Авторы материала отметили, что, по мнению Запада, авиакатастрофа с Пригожиным была заказана Путиным. Тогда Кремль отрицал свою причастность и заявил, что ДНК подтвердила смерть Пригожина. Но его тело никогда не было показано публично.
Глава разведки дал интервью: важное из разговора
- Буданов подчеркнул, что количество тайных операций Украины в Крыму прибавится. Он отметил, что важно давить на российские силы в Крыму посредством воздушной кампании, атак морских беспилотников и тайных операций.
- Глава ГУР МО также подчеркнул, что без мобилизации Украины не обойтись. По его словам, недостаток личного состава уже ощутим.
- Глава украинской разведки также заявил журналистам, что регулярно видит "клонов" Путина по телевидению. Он также сказал, что обнаружить их несложно.
- К тому же Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина в дальнейшем будет действовать глубоко внутри страны-агрессорки. Это нужно для того, чтобы саботировать военную машину Путина.
- В то же время Буданов прокомментировал состояние своей жены Марианна после отравления. По словам главы ГУР МО, его женщина продолжает лечение.