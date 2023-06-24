Пригожин дал заднюю: "Вагнер" покидает Ростов

Мятеж Пригожина не продержался и сутки. Наемники ЧВК "Вагнера" покидают Ростов-на-Дону.

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин принял предложение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Их переговоры продолжались целый день, сообщает 24 Канал.

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Вагнеровцы отходят от Ростова

В ряде российских СМИ сообщили, что наемники ЧВК "Вагнера" готовятся к отходу от штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Они уже заводят танки и грузят боекомплекты в автомобили для передислокации.

В сети уже даже появилось видео, на котором можно увидеть, как радостные головорезы Пригожина готовятся к отступлению.

Смотрите, как вагнеровцы уезжают из Ростова: видео

По состоянию на 21:00 в городе остаются:

один КамАЗ,

2 танка, один из которых застрял накануне в арке.

Мятеж завершился менее чем за сутки: видео

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Что известно о неудачном мятеже Пригожина