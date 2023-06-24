Пригожин не откажется от своих слов: главарь "Вагнера" пойдет до конца

Вагнеровцы уверенно двигаются по России, пытаясь дойти до Москвы, как ранее об этом заявил Евгений Пригожин. В политическом руководстве страны-террориста паника, но остановить ЧВК "Вагнера" дипломатическим путем им уже не удастся.

Российская власть пыталась отказать Красота от его планов. Однако главарь вагнеровцев уже не готов сдавать позиции. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Глеб Пьяных.

Смотрите также На мой взгляд, Пригожин победит, – в сети вспомнили прогноз Буданова

Пути назад нет

Евгений Пригожин объявил войну минобороны России. Все из-за удара регулярных войск по тыловым базам вагнеровцев. Сначала Пригожин обратился к высшему политическому руководству с требованием передать ему министра обороны Сергея Шойгу. Конечно, такую просьбу не удовлетворили.

А теперь, учитывая, как далеко зашла группа "Вагнера", даже передача Шойгу или Валерия Герасимова теперь их не остановит.

Пригожин не сможет отказаться от своих слов. Дипломатия уже не сработает,

– подчеркнул Глеб Пьяных.

Сейчас у России действительно есть несколько фронтов, на которых работает ЧВК "Вагнера". Фактически первым фронтом является Ростовская, Воронежская и Липецка области. Вторым – линия обороны Московской области.

"Это фантастическая картина", – добавил журналист.

И действительно, вагнеровцы медленно, но очень уверенно в течение суток 24 июня двигаются из приграничных областей в сторону столицы. На блицкриг Россия смогла. Но есть один аспект.

Глеб Пьяных о движении вагнеровцев в Москву: смотреть видео

Гражданская война в России: что известно

После попадания по тыловым позициям вагнеровцев Евгений Пригожин оперативно собрал своих бойцов и объявил, что с 25-тысячным войском отправляется на Москву. Очевидно, что группа "Вагнера" довольно неуверенно выглядит на фоне миллионной армии России. Однако, похоже, это никак не помешало боевикам легко перейти границы и двигаться по областям в столицу.

Да, "Вагнер" захватили все военные объекты сначала в Ростовской, а впоследствии и в Воронежской области. К слову, там был введен режим контртеррористической операции.

На фоне этих событий с обращением выступил и Владимир Путин. Он назвал Пригожина предателем, а вагнеровцам сказал, что их "обманом или угрозами вовлекли в эту авантюру военного мятежа". Диктатор заявил, что нужно не дать России развалиться, а оградить ее от любых угроз. Но, похоже, эффект от обращения был не слишком успокаивающим для россиян.

Между тем, российские СМИ сообщают, что группа "Вагнера" уже дошла до Московской области. По состоянию на 17:00 боевики вроде бы находились вблизи города Бараново, что в двух часах езды от Москвы.