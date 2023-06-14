Пригожин начал предвыборную компанию, идет ва-банк, – журналист о последних действиях предводителя "Вагнера"

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин ездит в "турне" по России на встречи с местным населением. Так он начинает свою предвыборную кампанию.

Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер. Известно, что Пригожин посетил родственников уничтоженных вагнеровцев в Муроме, а также призвал всех россиян быть готовыми "защищать родину". Это уже не первая его поездка по России с подобными призывами.

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Пригожин пошел в ва-банк

Как подчеркнул Зильбер, Пригожин буквально сделал очень "высокую ставку". Он пытается объединить вокруг себя особо отраженных российских "ватников" и других "ультранацистских электоратов".

Он либо победит, либо его физически убьют. Риск второго становится все больше. Пригожин, конечно, заинтересован, чтобы путинский режим упал, и он бы на этой "турбулентности" заскочил бы. Но сейчас он пытается консолидировать вокруг себя "ультранацистский электорат",

– заметил Зильбер.

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Пригожин рассказывает о максимальной концентрации на войне; переводе экономики на военные рельсы и множество других подобных вещей, которые нравятся российским "ультрапатриотам".

Параллельно владелец ЧВК "Вагнера" продолжает атаковать министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба России Валерия Герасимова. А иногда позволяет себе выпады против Владимира Путина, что также помогает ему забрать к себе определенное количество разочарованных в диктаторе россиян.

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