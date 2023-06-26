"Это не конец, это пауза": у Пригожина могут быть соратники, использовавшие его

Мятеж, устроенный в России Евгением Пригожиным, провалился. Но до сих пор идут дискуссии, что стало для него вероятным триггером. Возможно, разгром ЧВК "Вагнера" в Бахмуте.

Во многом поражения под Бахмутом и большие потери ЧВК "Вагнера" стали основанием для бунта Пригожина. Ведь он постоянно акцентировал внимание на больших потерях российских войск, которые занижало министерство обороны России. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко.

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Конечная цель соратников Пригожина

Однако "переворот" Пригожина не закончился, он на паузе. Также пока неизвестно, действовал ли он самостоятельно, или, возможно, у него были соратники.

Эти люди использовали Пригожина, потому что он, несмотря на свои политические амбиции, не смог довести до конца начатое дело. Мы только со временем сможем увидеть последствия произошедшего,

– предположил военный эксперт.

У людей, которые использовали главаря ЧВК "Вагнера", это лишь одна карта из "колоды" тех средств и методов, которые они будут в будущем применять. А их конечная цель, уверен Мусиенко, отстранить российского диктатора от власти.

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Пригожин – это еще один "звоночек", который продемонстрировал, что Путин может договариваться с террористами, убийцами, своим бывшим поваром, которого он возвеличил. И теперь тот диктует Путину какие-то условия и о чем-то с ним договаривается.

"Это выглядит смешно, и, конечно, что это унизило Путина. А именно это и понижение его репутации внутри российских элит и было целью этой акции", – отметил Александр Мусиенко.

Неудачный мятеж Пригожин: что известно

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что оставшаяся нераскрытой часть мятежа Пригожина гораздо интереснее, чем публичная. Также он добавил, что это "переворот" – не единичный случай, а тенденция. Ведь в России постоянно происходят кризисные ситуации. И все это свидетельствует о начале крушения режима Путина.

По мнению Юсова, после неудачного "переворота" Путин в мировом сообществе считается сбитым летчиком. После последних событий в России все убедились, что "и король голый, и дом карточный".

В то же время Пригожин все еще находится под следствием по делу о мятеже. Хотя раньше и распространялась информация, что якобы одним из пунктов договоренностей Пригожина и Лукашенко, выступившим переговорщиком в конфликте, была отмена его уголовного преследования. Поэтому предположительно главаря ЧВК "Вагнера" обманули и он будет отвечать за свои поступки перед российским законом.