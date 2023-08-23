Как смерть Пригожина может повлиять на войну в Украине: политолог охарактеризовал перспективу

После гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе Владимир Путин лишился едва ли не единственного человека, который был способен бросить ему вызов. Этой смертью кремлевский диктатор сильно напугает всех своих потенциальных оппонентов.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его мнению, смерть главы "Вагнера" на время усилит позиции Путина внутри России.

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Поможет ли смерть предводителя "Вагнера" Украине

В краткосрочной перспективе смерть Пригожина никак не отразится на ситуации на фронте. Кадровым российским военным на него безразлично, а "вагнеровцев" уже давно нет в Украине.

В долгосрочной перспективе смерть главаря "Вагнера", на котором было завязано финансирование этого формирования, может на длительное время сделать его недееспособным.

Также это поставит крест на потугах "Вагнера" сформировать группировку в Беларуси. Хотя нет гарантий, что через несколько месяцев это военное формирование под другим названием появится в том же месте.

Андрей Вигиринский об изменении ситуации в России: смотрите видео

Как смерть Пригожина повлияет на ситуацию в России

Смерть или убийство Пригожина может являться демонстрацией того, что Путин готов пойти на все ради сохранения своей власти. Это может заставить немалое количество людей, которые вынашивали мысли о месте Путина в Кремле, задуматься о том, что их будет ждать, когда их замыслы раскроют.

"Следует помнить, что многие российские агенты, переходившие на сторону Запада, впоследствии были отравлены полонием или другими химическими веществами. Так же и политические оппоненты Путина заканчивают либо за решеткой, либо на кладбище", – отметил политолог.

В таких условиях вряд ли в России найдется человек, который сможет противопоставить Путину соразмерную силу. Радикальность средств определяет отношение к лидеру, поэтому развенчание "культа Путина" произойдет только после его смерти.

Что произошло с самолетом Пригожина