"Влияние Пригожина будут уменьшать": что не устраивает Кремль

Кремль активизирует создание и расширение двух карманных армий – Армена Саркисяна, приближенного к Януковичу, и Рамзана Кадырова. Таким образом, пытаются сдерживать влияние Евгения Пригожина – хозяина ЧВК "Вагнер".

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его мнению, Пригожин имеет слишком большое влияние в России, и это не нравится Кремлю.

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Пригожин является монополистом

Он отметил, что в России создание частных военных компаний давно стало монополией Пригожина. Хотя за это вело борьбу Министерство обороны Российской Федерации Сергея Шойгу – именно по его инициативе был создан ЧВК "Патриот".

Однако эта ЧВК не приобрела такую популярность, как ЧВК "Вагнер" и ЧВК "Лига", которыми руководит Пригожин,

– заметил Коваленко.

По его словам, влияние Пригожина на ЧВК будут уменьшать, потому что он на сегодняшний день фактически имеет свою внутреннюю армию в России. Насколько она подпадает под контроль тех или иных силовых структур, неизвестно.

ЧВК "Вагнер" зависит от государства

Коваленко считает, что первоначально ЧВК "Вагнер" был полностью зависим от ФСБ. После участия в войне в Сирии, она начала получать тяжелую технику и артиллерию от Минобороны. Сейчас они тоже ее получают от министерства – она не их собственность. В этом смысле они зависят от государства.

"Однако все равно это внутренняя сила в Российской Федерации и Кремль не может допустить, чтобы у одного человека было больше возможностей, чем у действующей власти в России. Поэтому такие действия власти можно оценивать, как уменьшение влияния Пригожина и его возможностей", – подчеркнул Коваленко.

Депутаты Европарламента хотят включить ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций . Соответствующее письмо они направили президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиале, чья страна в этом году председательствует в Совете. Депутаты Европарламента считают, что ЧВК "Вагнер" нужно признать террористической организацией из-за нарушения "вагнеровцами" прав человека в Украине, а также их действий в других странах.

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