Пригожина хотят подставить свои же, – Фейгин

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин оказался в центре конфликта с российскими минобороны и генштабом. Вероятно, что внутри России ходят слухи о ликвидации руководителя "вагнеровцев".

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин. По его словам, недоразумение между российским руководством может успешно использовать ВСУ для освобождения временно оккупированных территорий.

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Конфликты между российским руководством

Марк Фейгин заметил, что, по его мнению, генералитет просто ненавидит Пригожина. Руководитель "вагнеровцев" нередко становился участником публичных конфликтов. В частности, отношения "на ножах" у него и с начальником генштаба вооруженных сил России Валерием Герасимовым.

По словам оппозиционера, Герасимов может задерживать боеприпасы, военную технику специально, чтобы взрывать авторитет Пригожина среди мобилизованных. Часть решений все же зависит не от основателя ЧВК "Вагнера", а от генштаба и минобороны России.

Все хотят, чтобы Пригожин обосрался, чтобы его свои же и расстреляли, чего я, кстати, не исключаю,

– добавил Фейгин.

Он пояснил, что конфликт обостряется еще сильнее, потому что, как минимум, Бахмут, который шесть месяцев обещают захватить, остается украинским. Соледар – еще один из инструментов этого обострения.

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ВСУ используют российские конфликты

Российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин подчеркнул, что эту ситуацию может успешно использовать украинская армия. Для ВСУ выгодно, что руководство России между собой не может прийти к согласию.

Ярким примером может стать удар по Макеевке 31 декабря 2022 года. В частности, Пригожин сообщил россиянам, что в этом населенном пункте дислоцируются части мобилизованных.

В новогоднюю ночь ВСУ ударили по училищу в Макеевке, где было существенное скопление российской техники и живой силы. Известно, что удалось уничтожить и повредить до 10 единиц вражеской военной техники разных типов.

"Почему ВСУ в украинских интересах не заниматься этой дезинформацией? Почему они не должны это делать?", – добавил Фейгин.

Он отметил, что россияне всегда ищут оправдание своим неудачам. Они сетуют на то, что преимущества украинцев в получении и использовании на поле боя западного вооружения.

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