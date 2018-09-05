Приянка Чопра и Ник Джонас побывали в романтическом путешествии в горах
Влюбленная пара актрисы Приянки Чопры и певца Ника Джонаса несколько дней назад отдыхала у горы Маммот в Калифорнии. Звезды наслаждались общим путешествием и публиковали романтические фотографии.
Об этом сообщается на Harper's Bazaar.
Ник Джонас и Приянка Чопра только в прошлом месяце заручились и уже несколько дней назад отправились в путешествие по горам США. Первое фото с отдыха опубликовал американский музыкант, где подписал: "Человек и горы".
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Индийская актриса в свою очередь тоже поделилась волшебным снимком в Instagram Stories, который подписала одним лаконичным словом: "Очаровательно".
Приянка Чопра на отдыхе с любимым
Напомним, что помолвка Приянки и Ника состоялись в родном городе актрисы Мумбаи. Пара соединила свои судьбы в одном из храмов по национальным индийским традициям.