Новый закон Сырского: военные раскрыли, что не так с ротацией на "нуле" и как это изменить

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский издал приказ об обязательной ротации военных на передовой, определив предельные сроки пребывания бойцов на позициях. Согласно новым правилам, военные не должны находиться на переднем крае дольше двух месяцев, после этого их должны заменять.

Но реализация приказа Сырского зависит от нескольких факторов, которые для 24 Канала объяснили действующие военнослужащие. А также раскрыли подводные камни и нынешнее состояние ротаций на линии боевого соприкосновения.

Проблемы с человеческим ресурсом есть

"Сапер" – командир механизированной роты 1-го механизированного батальона KASSTA 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго в интервью рассказал, что в армии есть проблемы с человеческим ресурсом.

Одной из ключевых потребностей пехоты сегодня являются регулярные ротации, ведь для сохранения боеспособности военные должны иметь возможность отдыхать после выполнения задач. Эта проблема связана не только с нехваткой людей, но и с современными условиями ведения войны, в частности активным применением дронов, которые затрудняют как заход на позиции, так и выход из них.

К тому же "Сапер" обратил внимание на возраст военнослужащих. По его словам, средний возраст пехотинцев в подразделениях составляет около 45 лет, при этом среди бойцов есть и те, кому более 50. Это требует индивидуального подхода к каждому, учитывая физическое и моральное состояние.

Командир подчеркнул, что вопреки распространенным стереотипам, сами военные не воспринимают службу в пехоте как наказание.

Если пообщаться с нашими пехотинцами, то вы увидите, что они не так это воспринимают. Для них это работа, которую надо выполнять, и она наказанием для них не является,

– добавил "Сапер".

Что нужно, чтобы ротация происходила?

Капитан ВСУ Даниил Яковлев считает, что решение об обязательной ротации военных на передовой является правильным, однако его реализация вызывает серьезные сомнения из-за недостатка людей, прежде всего в пехоте. Именно пехотинцы держат позиции непрерывно, часто в сложных условиях, поэтому для их замены нужен значительный человеческий ресурс, которого сейчас не хватает.

Теоретически найти людей возможно, но для этого придется менять подходы на уровне государства. В частности, стоит активнее привлекать добровольцев из-за рубежа и пересматривать законодательство по отдельным специальностям.

Но Яковлев скептически оценивает перспективы массового наплыва добровольцев внутри страны, а многие военные, которые уже долго служат, прежде всего думают о демобилизации, а не о продолжении службы.

Многие военные мечтают о демобилизации, вопрос денег не стоит. Какие бы суммы не предложили, большая часть бойцов, которые длительный период служат, захочет уволиться. Они устали,

– объяснил Яковлев.

Он отметил, что нынешние темпы мобилизации не покрывают потребностей армии. Хотя ежемесячно удается привлекать в армию около 20 тысяч человек, значительная часть из них по разным причинам выбывает, в частности из-за самовольного оставления частей. В результате этого ресурса недостаточно для того, чтобы обеспечить системную ротацию подразделений.

Отдельной проблемой, по мнению Яковлева, является сама организация ротаций. Речь идет не только о том, чтобы найти замену, но и о безопасном выходе одних подразделений с позиций и заходе других. Это требует надлежащего прикрытия, логистики и возможностей для эвакуации, что в условиях активного применения дронов существенно усложняется.

Военный также обращает внимание на неравномерный уровень обеспечения подразделений. Если в отдельных соединениях благодаря поддержке волонтеров, бизнеса и местных бюджетов налажена эффективная логистика, то в других ситуация значительно хуже, что дополнительно затрудняет проведение ротаций.

Яковлев считает, что Украине необходимо менять подход к комплектованию армии. Среди возможных решений он называет перевод части должностей в категорию гражданских, чтобы высвободить военных для боевых задач; введение дополнительных стимулов для женщин, а также создание полноценной системы привлечения иностранцев.

Впрочем он подчеркивает, что реализация таких изменений потребует как минимум нескольких месяцев подготовительной работы.

Как сейчас осуществляется ротация?

Главный сержант 12-й бригады "Азов" Игорь Шелепйонок с позывным "Мактавиш" объясняет, что ротация пехотинцев на передовой сегодня напрямую зависит от условий современной войны, прежде всего активного использования беспилотников.

Именно из-за большого количества разведывательных и ударных БПЛА противник может отслеживать практически любое перемещение.

Поэтому стараемся подстраивать наши ротации под погодные условия, для того, чтобы враг менее качественно просматривал нашу линию обороны, наши подходы. А также, чтобы мы могли безопаснее доставить своих людей на позиции,

– подчеркнул боец.

Обычно военных подвозят бронированной техникой максимально близко к переднему краю, а дальше они движутся пешком, уже самостоятельно, неся с собой необходимое снаряжение и провизию. Однако, чтобы уменьшить нагрузку и риски для пехоты, активно используются наземные роботизированные комплексы и тяжелые дроны. Они доставляют боекомплект, оборудование и другие необходимые вещи, позволяя бойцам не нести все это на себе и меньше подвергаться опасности во время передвижения.

Шелепйонок отметил, что командование пытается ограничивать срок пребывания пехотинцев на позициях в среднем до 30 – 40 дней. Впрочем, иногда эти сроки приходится увеличивать из-за погодных условий или сложной ситуации на участке фронта.

Регулярная ротация является критически важной, ведь чем дольше боец находится на позиции, тем сильнее истощается физически и психологически, а восстановление после этого требует больше времени.

