В последний момент сел за руль: на месте погибшего в результате подрыва должен был быть Прилепин
В России 6 мая взорвали автомобиль Захара Прилепина. В результате взрыва погиб охранник, однако на его месте должен был находиться сам пропагандист.
Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал. Стоит отметить, что партизаны объявили охоту на Прилепина еще 28 января 2023 года. Они выдали "заказ" на прокремлевского пропагандиста, который получил более 5 тысяч агентов, в том числе российские военные.
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Прилепин не должен был быть за рулем
Российские пропагандисты сообщили, что от гибели Прилепина спасла случайность – в последний момент он сел за руль вместо водителя.
Взрывное устройство будто бы закрепили под передним пассажирским креслом. Там обычно ездил Прилепин. Однако в тот день он решил сесть за руль, а водитель Александр Шубин – на пассажирское место.
Тело погибшего до сих пор находится в салоне. Оперативники боятся, что в автомобиле может быть еще одна взрывчатка, поэтому они ждут взрывотехников.
Смотрите фото с места происшествия / Фото росСМИ
Жители Пионерского поселка, рядом с которым взорвался автомобиль Прилепина, до сих пор не могут попасть домой. Район оцепили силовики. До окончания следственных действий проезд запретили всем.
В Пионерском почти нет связи, и большинство домов зимой стоят без хозяев. Постоянно там проживают всего несколько семей, в том числе жена и четверо детей Прилепина. По словам местных, погибший охранял не самого пропагандиста, а именно его семью.
Смотрите видео, что происходит на месте происшествия
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Подрыв пропагандиста Прилепина: коротко
- Приблизительно в 10:40 6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль российского пропагандиста Захара Прилепина. Водитель погиб на месте происшествия от полученных ранений, однако сам путинский приспешник выжил.
- В результате мощного взрыва автомобиль опрокинуло на крышу. На месте инцидента образовалась огромная воронка диаметром около 1,5 метра и 0,7 метра глубиной.
- Травмированного пропагандиста госпитализировали. В настоящее время точно неизвестно, в каком состоянии он находится.
- Одни источники сообщают, что Прилепина госпитализировали с тяжелой комбинированной травмой, минно-взрывным ранением, контузией обоих легких и переломами ног. В свою очередь, губернатор заявил, что с ним якобы "все хорошо".