Прима опустился на 19 позицию в общем зачете Кубка мира по биатлону

Норвежский биатлонист Йоханнес Бьо продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира после гонки преследования в Хохфильцене – 248 очков.

Ближайшим преследователем норвежца является Мартен Фуркад, в активе которого 191 очко. Замыкает тройку лидеров еще один представитель Франции – Антонин Гиггонна. У него 187 очков.

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Мужская сборная Украины личные гонки в Хохфильцене прошла ниже своего среднего уровня. Только Дмитрию Подручному удалось попасть в очковую зону в спринте и преследовании, а Сергей Семенов и Виталий Кильчицкий даже не смогли квалифицироваться в пасьют.

В личном зачете Кубка мира лучшим среди украинцев остается Артем Прима, который в Хохфильцене откатился на 9 позиций и теперь близок к вылету из топ-20 – 19 место.

Сергей Семенов расположился на 35-м месте. Дмитрий Пидручный и Артем Тищенко находятся на 50-м и 60 местах соответственно. Виталий Кильчицкий очков в гонках не набирал.

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1. Йоханнес Бьо (Норвегия) - 248 очков

2. Мартен Фуркад (Франция) – 191

3. Антонин Гигонна (Франция) – 187

4. Александр Логинов (Россия) – 178

5. Симон Эдер (Австрия) – 177

…

19. Артем Прима – 93

35. Сергей Семенов – 45

50. Дмитрий Пидручный – 25

60. Артем Тищенко – 10

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