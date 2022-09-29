У Байдена жестко пригрозили путину относительно ядерного оружия: откажется ли он от шантажа
У главы кремля владимира путина нет больше действенных инструментов, кроме ядерного шантажа. Он будет продолжать такую риторику, потому что у него нет другого выбора.
Вероятность воплощения на практике путинского блефа минимальна. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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Эксперт отметил, что сегодня глава кремля продолжит заниматься ядерным блефом, угрожая ударами по Украине.
Я думаю, что он не откажется от этого блефа, а снова будет играть в эту игру. Вероятность того, что этот блеф реализуют – крайне невелика, но действительно, в этой ситуации очень трудно предсказывать новые приступы безумия у путина. Будем надеяться, что все-таки шансы на это невелики,
– объяснил оппозиционер.
По его словам, у российских ядерных сил есть жесткая инструкция, которая называется "защита от дурака".
"То есть защита от случайного срабатывания пуска и от какого-то импульсивного приказа. Я очень надеюсь, что эта "защита от дурака" сработает против главного дурака на планете сегодня, кем является владимир путин. Блеф будет, потому что ему ничего больше не остается", – добавил обозреватель.
Продолжит ли путин свой ядерный шантаж: смотрите видео
По его мнению, кремль будет продолжать забрасывать фронт телами российских граждан, поскольку ВСУ обрушивают российский фронт на Юге и Востоке Украины.
"Я не могу представить, как путин без ядерного блефа в дальнейшем будет "открывать рот". Он будет угрожать и говорить любую чушь об оккупированных территориях, что "это наши люди, наша земля, теперь их трогать нельзя", – резюмировал Яковенко.
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Кремль угрожает "ядеркой": последние новости
- Президент США Джо Байден 17 сентября предупредил владимира путина о серьезных последствиях от применения ядерного и химического оружия.
- Впоследствии, 21 сентября, президент россии владимир путин все-таки пригрозил миру ядерным оружием. Диктатор подчеркнул, что россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты".
- Политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что уже на следующей неделе путин может объявить ядерную войну, и президенту США Джо Байдену придется принять "сложное решение".
- Кроме того, Папа Римский Франциск отреагировал на ядерный шантаж путина, назвав слова главы кремля "безумием".
- 25 сентября стало известно, что российское руководство получило новое предупреждение от США, что столкнется с "катастрофическими последствиями", если применит ядерное оружие в Украине. США и партнеры заявляют, что "дадут решительный ответ" кремлю.
- 29 сентября представитель ГУР Вадим Скибицкий назвал "очень высокой" угрозу применения тактического ядерного оружия. Об этом он сказал в комментарии The Guardian.