Применяют карательную психиатрию, – США о перемещении Джелялова в психбольницу

Российские оккупанты в октябре принудительно отправили в психбольницу заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова. В США отреагировали на этот инцидент.

Там назвали действия российских оккупационных властей использованием карательной психиатрии. В США также отметили, что продолжают получать сообщения о серьезных злоупотреблениях страны-агрессора в Крыму.

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"Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов остается под стражей в психиатрическом учреждении, что является грубым использованием карательной психиатрии", – заявили в посольстве.

Политзаключенного содержат в отделении для людей, находящихся под стражей. Ранее Джелялов отказывался проходить психиатрическую экспертизу, потому что для этого не было оснований.

В Министерстве иностранных дел Украины возмущены перемещением Джелялова в психбольницу. Там назвали такие действия России "лучшей" советской традицией.

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Что этому предшествовало

Российские оккупанты 4 сентября обыскали дом и задержали заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.

Впоследствии стало известно, что оккупанты удерживали Джелялова в неизвестном помещении. Они держали его в наручниках и с мешком на голове.

США в сентябре отреагировали на задержание Россией в Крыму замглавы Меджлиса. Госдеп призвал Кремль немедленно освободить Джелялова и остальных удерживаемых крымских татар.

Уже в октябре оккупанты принудительно отправили крымского татарина в психбольницу.

"Суд" российских оккупантов в Крыму продлил арест Нариману Джелялову до 23 января. Заместитель главы Меджлиса находится там в СИЗО.

Стоит отметить, что Джелялову грозит до 20 лет лишения свободы. Его обвиняют в "диверсии".

Полный текст публикации посольства США в Украине в твитере:

Мы продолжаем получать сообщения о серьезных злоупотреблениях в оккупированном Россией Крыму. Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял остается под стражей в психиатрическом учреждении, что является грубым использованием карательной психиатрии.