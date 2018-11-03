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      Принц Гарри сделал невероятно красивый снимок своей беременной жены Меган Маркл

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      Принц Гарри и Меган Маркл
      Принц Гарри и Меган Маркл / www.gettyimages.in

      31 октября завершился 16-дневный австралийский тур принца Гарри и Меган Маркл. Королевская чета посетила около 80 различных официальных мероприятий, но несмотря на напряженный график они очаровывали всех своей выдержкой, спокойствием и взаимной любовью в глазах.

      В последний день, 31 октября, герцоги Сассекские посетили парк Redwoods Treewalk Rotorua  в Новой Зеландии, где прошлись по подвесному мосту и познакомились с историей леса, в котором есть столетние деревья. Пара постоянно держалась за руки, демонстрировала свои нежные чувства и ни шаг не отходила друг от друга. Для прогулки по лесу Меган выбрала очень комфортный look: удобные джинсы с балетками и черную куртку.

      Читайте также: Меган Маркл и принц Гарри прогулялись по лесу, нежно держась за руки: фото

      Казалось бы, фотографии из королевского тура появлялись в мировых СМИ благодаря репортерам и этого должно бы быть достаточно, но принц Гарри решил сделать настоящую неожиданность для всех поклонников королевской семьи. На страницах Кенсингтонского дворца в соцсетях появился ранее нигде не опубликованный снимок Меган Маркл, которая стоит в профиль, улыбается и нежно придерживает округлившийся живот. Свет, пробивавшийся между высоких деревьев, создал невероятную атмосферу на кадре.


      Меган Маркл на фото в Новой Зеландии, сделанном принцем Гарри

      Как оказалось, это фото сделал сам принц Гарри на фотоаппарат и передал его пресс-службе. Таким образом герцог и герцогиня Сассекские объявили о завершении тура по странам Океании и поблагодарили всех за замечательный прием.

      Спасибо, Новая Зеландия! Было приятно встретить столько замечательных и доброжелательных новозеландцев. Австралия, Фиджи, Тонга – мы едем с ощущением и пониманием того, как важен каждый человек. Как говорила одна из самых известных женщин Новой Зеландии Кейт Шеппард: "долгожданный дождь, освежающий пересушенную землю, состоит из капель",
      – говорится в заявлении Кенсингтонского дворца.

      Напомним, что в первый день австралийского тура, 15 октября, Кенсингтонский дворец сообщил, что супруги принца Гарри и Меган Маркл ожидают появления первенца. Ребенок должен родиться весной 2019 года.

      Теги: Королівська сім'я Звездные мамы Меган Маркл LifeStyle
      Источник: 24 Канал
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