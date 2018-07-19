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Принцесса Евгения пригласила на свадьбу всех желающих, но существует одно условие

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Принцесса Йоркская Евгения и ее жених Джек Бруксбенк
Принцесса Йоркская Евгения и ее жених Джек Бруксбенк / www.royal.uk

Принцесса Йоркская Евгения и ее жених Джек Бруксбенк пригласили на свадьбу 1200 официальных лиц, а также всех желающих, один из которых может выиграть приглашение в лотерее.

Такой новостью поделилась пресс-служба Букингемского дворца, где указала, что пара молодоженов будет рада видеть 1200 уже приглашенных лиц на свадьбе 12 октября 2018 года. Также они предоставят возможность посетить свадьбу любому жителю Великобритании независимо от гражданства, который выигрывает свое приглашение в лотерее.

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Для этого всем желающим необходимо заполнить форму заявки и ждать результатов розыгрыша 8 августа. Счастливец вместе с другими приглашенными сможет увидеть прибытие молодоженов в Виндзорский замок, послушать прямую трансляцию праздничного богослужения и увидеть начало процессии, когда пара будет отправляться на карете с территории замка в конце свадебной церемонии.

 

27-летняя внучка королевы Елизаветы II находилась в отношениях с Джеком Бруксбенком уже семь лет, а в январе этого года пара обручилась. Свадьба принцессы Евгении и бизнесмена Джека Бруксбенка состоится этой осенью, 12 октября, в Виндзорском замке в часовне Святого Георгия – там же, где в мае венчались принц Гарри и Меган. Также, как и Гарри с Меган, невеста принцесса Евгения является девятой в линии наследования трона.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Звездные свадьбы Великобритания Королевская свадьба
Источник: 24 Канал
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