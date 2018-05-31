Принцесса Саудовской Аравии украсила обложку Vogue: фото

Принцесса Хайфа бинт Абдалла Аль Сауд украсила июньскую обложку Vogue Arabia.

На одном из кадров принцесса позировала за рулем автомобиля в пустыне. Это фото сделали не случайно – со следующего месяца женщины Саудовской Аравии смогут водить машины и для этого им не понадобится разрешение мужей.

Читайте также: Скажи "нет" насилию: как женщины страдают в мире из-за грубого издевательства

Борьба женщин страны за право водить автомобиль продолжалась почти 30 лет.

Принцесса Саудовской Аравии для Vogue Arabia