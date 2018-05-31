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Принцесса Саудовской Аравии украсила обложку Vogue: фото

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Принцесса Саудовской Аравии Хайфа бинт Абдалла Аль Сауд
Принцесса Саудовской Аравии Хайфа бинт Абдалла Аль Сауд / Vogue Arabia

Принцесса Хайфа бинт Абдалла Аль Сауд украсила июньскую обложку Vogue Arabia.

На одном из кадров принцесса позировала за рулем автомобиля в пустыне. Это фото сделали не случайно – со следующего месяца женщины Саудовской Аравии смогут водить машины и для этого им не понадобится разрешение мужей.

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Борьба женщин страны за право водить автомобиль продолжалась почти 30 лет.

Принцесса Саудовской Аравии для Vogue Arabia

 

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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