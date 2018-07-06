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Пришло время России вернуть долг Хорватии – Срна

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Дарио Срна
Дарио Срна

Бывший капитан сборной Хорватии Дарио Срна ответил на ряд вопросов накануне четвертьфинального поединка чемпионата мира-2018, в котором Хорватия сыграет против России.

Экс-игрок "Шахтёра" и нынешний игрок "Кальяри" назвал своего фаворита матча 1/4 финала ЧМ-2018.

"Понятно болеть буду за Хорватию. Я думаю о том, что в свое время наша команда сделала большую услугу России. И теперь пришло время вернуть долг (2008 год, когда хорваты обыграли сборную Англии и помогли российской команде выйти на чемпионат Европы, – ред.). Думаю, что пришло время, когда удача должна улыбнуться сборной Хорватии. Мы много сделали для этого", – сказал Срна.

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Также футболист акцентировал внимание на расстановке сил в обеих командах.

"Если мы рассмотрим каждую позицию, то увидим, что сборная Хорватии имеет преимущество перед Россией. У нас много высококлассных, опытных игроков, которые выступают за большие клубы. Объективно Хорватия сильнее, но и Россия заслуживает большого уважения. Команда вышла из группы, обыграла сборную Испании – это уже серьезное достижение. Думаю, нас ждет очень сложный матч. Не сомневаюсь, что будет огромное давление трибун. Тем интереснее игра и почетнее будет победа", – подытожил Дарио Срна.

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Напомним, игра сборной Хорватии против футболистов страны-агрессора должна состояться в субботу, 7 июля в Сочи. Начало – в 21:00.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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