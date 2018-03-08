Притула поделился щемящей историю о детях и показал фото
Шоумен Сергей Притула в социальных сетях рассказал о своих детей – сыну Дмитрию и дочери Соломии.
Историю и фото Притула разместил в Facebook.
Шоумен вспомнил, что в год рождения сына – в 2008-м – он много гастролировал и разрывался на 3 телепроекты и радио.
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Я пропустил момент, когда у нас отпал пупок, когда мы сделали первый шаг, когда у нас вылез первый зуб и когда было сказано первое слово. Я чертовски много пропустил и за что себя до сих пор корю,
– написал он.
Притула добавил, что сейчас у него график еще хуже – 4 телепроекты и ежегодно более 100 концертов с "Варьятамы".
"Но с дочкой повторения не будет! Дети – это самая большая радость в жизни. Наблюдать каждый их шаг, каждую эмоцию, каждое слово или улыбку – это круче чем любые карьерные свершения. И я рад, что Дима, в деле воспитания Соломии, моя с женой самая лучшая опора! " – написал шоумен.