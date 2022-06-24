"Притворяются больными": в Запорожской области оккупанты массово хотят сбежать с войны

Российские оккупанты за последние дни похитили несколько врачей разного направления. Среди похищенных есть врачи из Токмака, именно в этом временно оккупированном месте есть больница, которой пытаются пользоваться российские захватчики.

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. Он также отметил, что российские захватчики пытаются "комиссоваться" от службы и поехать домой из-за травм и ранений.

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В токмакской больнице, оккупанты, притворяясь больными, массово давят на врачей. Все сейчас хотят справки о "непригодности прохождения военной службы",

– отмечает журналист из Запорожья.

С другой стороны, по словам местного корреспондента, на тех же врачей давят местные оккупанты, которые угрожают медикам репрессиями, если они будут выдавать такие справки.

Запуганные медики ищут пути, чтобы уволиться и выехать на подконтрольную Украине территорию, добавляет журналист.

Последние новости из Запорожья

На Запорожском направлении наши защитники продолжают защищать Украину. Так, за сутки 19 июня украинские военные выдержали 34 обстрела врага, кроме того, ликвидировали личный состав и технику россиян.

В Американском институте изучения войны контратаки Вооруженных Сил Украины на Херсонском и Запорожском направлениях назвали успешными. Там даже спрогнозировали, что в ближайшие недели для российских оккупантов будет еще большая угроза.

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Во временно оккупированном Россией Мелитополе в Запорожской области заметили наемников из Сирии. Отмечается, что они находятся на территории военного аэродрома и одеты в формы российских военных.

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что в Бердянске российские захватчики создают искусственные очереди по паспортам страны-агрессора для пропагандистской картинки. Кроме того, блокируют связь.

Что происходит на территориях временно оккупированной Херсонской области

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