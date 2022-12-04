Конгресс США работает над альтернативой признани России спонсором терроризма, – Блинкен
Источник:CNN
США пока отказались признать Россию государством-спонсором терроризма. Конгресс США работает над альтернативным решением.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его словам, в Конгрессе идет работа над альтернативой признанию России государством-спонсором терроризма.
Кстати Удары по энергосистеме Украины: Блинкен объяснил, почему Путин избрал варварскую тактику
В США хотят увеличить давление на Россию
Мы постоянно рассматриваем, какие меры мы можем принять, чтобы увеличить давление. Мы сейчас работаем с Конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с использованием назначения государством-спонсором терроризма, который имел бы нежелательные последствия. Мы работаем над разработкой пути для достижения этой цели,
– сказал Блинкен.
Посол США в НАТО Джулиан Смит недавно объяснила, почему США пока не признают Россией государством-спонсором терроризма. Соединенные Штаты пока не считают полезным официальное определение России государством-спонсором терроризма.
Посол отметила, что США сосредоточены на том, чтобы вместе с союзниками работать над санкциями и увеличивать давление на Владимира Путина и его правительство.
В то же время в США размышляют над тем, чтобы объявить ЧВК "Вагнера" террористической организацией. Это позволило бы Штатам начать уголовное преследование вагнеровцев, а также начать поиск активов ЧВК по всему миру.
Кто признал Россию государством-спонсором терроризма
- Страны Балтии одними из первых признали Россию государством-спонсором терроризма. В частности, Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма еще в августе.
- Эстония объявила о соответствующем решении в октябре. Также Россия признана страной-спонсором терроризма в Литве. Сейм Польши недавно не смог признать Россию государством-спонсором терроризма из-за поправок к резолюции.
- В октябре ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой сочла российский режим террористическим. Парламентская ассамблея НАТО также признала Россию государством-террористом.
- В ноябре в Европарламенте также одобрили резолюцию о признании России спонсором терроризма.