Ползучий порядок: какой ресурс может мобилизовать Россия в ближайшее время
Разведка Великобритании сообщает, что за последние 6 месяцев удвоилась статистика поджогов военкоматов в России. В ведомстве отмечают, что россияне вроде бы не доверяют обещаниям Владимира Путина не проводить мобилизацию после так называемых президентских выборов.
В эфире24 Канала российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал, повлияет ли на решение диктатора о мобилизации массовое недовольство россиян. К слову, с начала полномасштабного вторжения зафиксировали 220 нападений на военкоматы.
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"Я не уверен в том, что Путину для введения мобилизации нужно ее объявлять. Она сейчас идет", – сказал Яковенко.
Есть ли необходимость мобилизации в России
Массовая мобилизация в России маловероятна, потому что просто мобилизационных ресурсов не хватит, в частности, вооружения и самое главное офицеров и сержантов.
Если брать общий мобилизационный резерв, то там миллионы людей, вот на это просто не хватит ресурсов, но, например, 300 тысяч без объявления мобилизации смогут набрать,
– добавил российский оппозиционный журналист.
Он предположил, что мобилизация на территории страны-агрессора будет иметь ползучий порядок. Тем более особой необходимости для этого, по мнению Яковенко, на самом деле нет.
"Я думаю, что это будет ползучая мобилизация. Я не уверен в том, что будет скачкообразное увеличение этой цифры", – подытожил российский оппозиционный журналист.
Частичная мобилизация в России: последние новости
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что Россия тратит даже больше войск, чем может набрать. К тому же, если мобилизация проваливается, то пополнить ряды оккупационной армии помогают наемники.
- К сожалению, Кремль до сих пор имеет возможность платить деньги и покупать людей для участия в войне с небольших населенных пунктов. Однако если бы мобилизация была в больших населенных пунктах, то уже могли бы начаться разные протесты.
- Ежемесячно Россия набирает около 30 тысяч солдат, используя их для пополнения потерь и формирования резервов.