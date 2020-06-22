В выпуске "Pro новости" за 22 июня – премьер-министр Денис Шмигаль убежден, что сегодня годовщина начала Второй мировой войны. Он перепутал дату с "великой отечественной войной", так опозорился в соцсети. Такой взрыв, который произошел в киевской многоэтажке, может повториться где угодно. Все из-за того, что люди не могут быть уверены в ответственности своих соседей.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Президент Владимир Зеленский готов компенсировать штраф ресторана, где он с подчиненными пил кофе несмотря на карантинные ограничения.