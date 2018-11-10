PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons": объявлен список номинантов

Уже 15 ноября в Киеве состоится предварительная вечеринка к главной музыкальной премии Украины PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons". Помимо имен победителей в заявленных номинациях, организаторы мероприятия назовут претендентов на победу уже на саму премию M1 Music Awards, которая состоится 1 декабря.

PRO-PARTY церемонии награждения M1 Music Awards состоится в 19:00, а прямую трансляцию можно будет увидеть на телеканале M1. В рамках светского мероприятия уже четвертый год подряд называют имена лучших профессионалов шоу-бизнеса.

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Организаторами ежегодной премии стали телеканал М1 и компания "Таврийские Игры" и представители компаний уже определяли имена тех людей, работа которых за кулисами сценической жизни началась несколько раньше, чем на сцене появились всем известные исполнители. Поэтому предлагаем вашему вниманию список лучших фигурантов в музыкальной индустрии в 8 категориях.

Список номинантов PRO-PARTY M1 Music Awards 2018:

Номинация "Клипмейкер":

– Алан Бадоев (NK — #этомояночь, ALEKSEEV – "Навсегда", Michelle Andrade – "Musica")

– Елена Винярская (ДОРОШ – "Ресницами", Олег Винник – "Ты в курсе", ВВ – "Кобете")

– Tanu Muino (Время и Стекло – "Тролль", MONATIK & Надя Дорофеева – "Глубоко...", NK – "LOMALA")

MONATIK & Надя Дорофеева – "Глубоко...": смотреть видео онлайн

Номинация "Продюсер":

- Алексей Потапенко и Ирина Горова (Mozgi, Время и Стекло, Michelle Andrade)

– Александр Горбенко (Олег Винник)

– Юрий Никитин (Неангелы, Kazka, Ольга Горбачева)

Номинация "Оператор-постановщик":

– Никита Кузьменко (MONATIK & Надя Дорофеева – "Глубоко...")

- Алексей Милокост (Александр Пономарев- " Неймовірна")

– Александр Земляной (ALEKSEEV – "Сберегу")

ALEKSEEV – "Сберегу": смотреть видео онлайн

Номинация "Постпродакшн":

– A7: TELEVISION (ВВ – "Кобете", NIKITA LOMAKIN – "#ХАМЕЛЕОН", Олег Винник – "Ты в курсе")

- Headshot Studio-Юджин, Алексей Веренчик (NK – " # этомояночь")

– Роман Онуфрийчук и Алекс Муз (Mozgi – "Полюбэ")

Номинация "Саундпродюсер":

– Foxx studios (Время и Стекло – "Тролль", Michelle Andrade – "Хватит свистеть", Alyosha – "Текила")

– Monatik Chilibi Sound – Дмитрий Монатик, Антон Чілібі, Сергей Еременко (MONATIK & Надя Дорофеева – "Глубоко...", MONATIK – "Да, вот чего без ума")

– Валерий Бебко и Ярослав MAiAK (The Hardkiss – "Корабли")

The Hardkiss- "Корабли": смотреть видео онлайн

Номинация "Хореография":

– Денис Стульников (MONATIK & Надя Дорофеева – "Глубоко..."Michelle Andrade – "Хватит свистеть")

– Руслан Махов (Время и Стекло – "Тролль")

– Артур Гаспар (Funking Smoothie – "Get Out")

Номинация "Монтаж":

– Инна Грабар (Оля Цибульская – "Платье белое")

– Илларион Ефремов (Michelle Andrade – "Хватит свистеть")

- Tanu Muino (Время и Стекло - " Е, Бой")

Время и Стекло- "Е, Бой": смотреть видео онлайн

Номинация "Стилист":

– Tanu Muino (MONATIK & Надя Дорофеева – "Глубоко...", Время и Стекло – "Тролль", NK – "LOMALA")

– Елена Винярская (Олег Винник – "Ты в курсе")

– Яна Чаплыгина (MARUV & BOOSIN – "Drunk Groove", MARUV – "Focus On Me")

Когда состоится "M1 Music Awards"?

1 декабря в 18:00 в Дворце Спорта в Киеве состоится главная музыкальная премия "M1 Music Awards. 4 Seasons". Четвертое по счету ежегодное событие соберет в одном зале лучших представителей музыкальной индустрии. Кроме вручения наград, на главной сцене выступят такие звезды как Тина Кароль, "Время и Стекло", Монатик, NK|Настя Каменских, Гайтана, ALEKSEEV, The Hardkiss, Michelle Andrade, Ирина Билык, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цибульская, KAZKA, Александр Пономарев и "Антитела". Главным продюсером музыкальной премии стала украинская певица и четырехкратная обладательница "М1 Music Awards" Тина Кароль.