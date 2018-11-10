19:46
10 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Чудо-телевидение. Помощник Медведев
      Вєсті Кремля
      18:21, сегодня
      Вести. UA. Жир. Клуб в Верховной Раде. Магическая лестница Медведчука
      Вєсті.UA
      18:46, сегодня
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons": объявлен список номинантов

      7 Читати новину українською
      PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons": объявлен список номинантов
      PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons": объявлен список номинантов / ivona.bigmir.net

      Уже 15 ноября в Киеве состоится предварительная вечеринка к главной музыкальной премии Украины PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons". Помимо имен победителей в заявленных номинациях, организаторы мероприятия назовут претендентов на победу уже на саму премию M1 Music Awards, которая состоится 1 декабря.

      PRO-PARTY церемонии награждения M1 Music Awards состоится в 19:00, а прямую трансляцию можно будет увидеть на телеканале M1. В рамках светского мероприятия уже четвертый год подряд называют имена лучших профессионалов шоу-бизнеса.

      Читайте также: Названы лучшие исполнители в Украине на M1 Music Awards 2017

      Организаторами ежегодной премии стали телеканал М1 и компания "Таврийские Игры" и представители компаний уже определяли имена тех людей, работа которых за кулисами сценической жизни началась несколько раньше, чем на сцене появились всем известные исполнители. Поэтому предлагаем вашему вниманию список лучших фигурантов в музыкальной индустрии в 8 категориях.

      Список номинантов PRO-PARTY M1 Music Awards 2018:

      Номинация "Клипмейкер":

      – Алан Бадоев (NK — #этомояночь, ALEKSEEV – "Навсегда", Michelle Andrade – "Musica")

      – Елена Винярская (ДОРОШ – "Ресницами", Олег Винник – "Ты в курсе", ВВ – "Кобете")

      – Tanu Muino (Время и Стекло – "Тролль", MONATIK & Надя Дорофеева – "Глубоко...", NK – "LOMALA")

      MONATIK & Надя Дорофеева – "Глубоко...": смотреть видео онлайн

       

      Номинация "Продюсер":

      - Алексей Потапенко и Ирина Горова (Mozgi, Время и Стекло, Michelle Andrade)

      – Александр Горбенко (Олег Винник)

      – Юрий Никитин (Неангелы, Kazka, Ольга Горбачева)

      Номинация "Оператор-постановщик":

      – Никита Кузьменко (MONATIK & Надя Дорофеева – "Глубоко...")

      - Алексей Милокост (Александр Пономарев- " Неймовірна")

      – Александр Земляной (ALEKSEEV – "Сберегу")

      ALEKSEEV – "Сберегу": смотреть видео онлайн

       

      Номинация "Постпродакшн":

      – A7: TELEVISION (ВВ – "Кобете", NIKITA LOMAKIN – "#ХАМЕЛЕОН", Олег Винник – "Ты в курсе")

      - Headshot Studio-Юджин, Алексей Веренчик (NK – " # этомояночь")

      – Роман Онуфрийчук и Алекс Муз (Mozgi – "Полюбэ")

      Номинация "Саундпродюсер":

      – Foxx studios (Время и Стекло – "Тролль", Michelle Andrade – "Хватит свистеть", Alyosha – "Текила")

      – Monatik Chilibi Sound – Дмитрий Монатик, Антон Чілібі, Сергей Еременко (MONATIK & Надя Дорофеева – "Глубоко...", MONATIK – "Да, вот чего без ума")

      – Валерий Бебко и Ярослав MAiAK (The Hardkiss – "Корабли")

      The Hardkiss- "Корабли": смотреть видео онлайн

       

      Номинация "Хореография":

      – Денис Стульников (MONATIK & Надя Дорофеева – "Глубоко..."Michelle Andrade – "Хватит свистеть")

      – Руслан Махов (Время и Стекло – "Тролль")

      – Артур Гаспар (Funking Smoothie – "Get Out")

      Номинация "Монтаж":

      – Инна Грабар (Оля Цибульская – "Платье белое")

      – Илларион Ефремов (Michelle Andrade – "Хватит свистеть")

      - Tanu Muino (Время и Стекло - " Е, Бой")

      Время и Стекло- "Е, Бой": смотреть видео онлайн

       

      Номинация "Стилист":

      – Tanu Muino (MONATIK & Надя Дорофеева – "Глубоко...", Время и Стекло – "Тролль", NK – "LOMALA")

      – Елена Винярская (Олег Винник – "Ты в курсе")

      – Яна Чаплыгина (MARUV & BOOSIN – "Drunk Groove", MARUV – "Focus On Me")

      Когда состоится "M1 Music Awards"?
      1 декабря в 18:00 в Дворце Спорта в Киеве состоится главная музыкальная премия "M1 Music Awards. 4 Seasons". Четвертое по счету ежегодное событие соберет в одном зале лучших представителей музыкальной индустрии. Кроме вручения наград, на главной сцене выступят такие звезды как Тина Кароль, "Время и Стекло", Монатик, NK|Настя Каменских, Гайтана, ALEKSEEV, The Hardkiss, Michelle Andrade, Ирина Билык, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цибульская, KAZKA, Александр Пономарев и "Антитела". Главным продюсером музыкальной премии стала украинская певица и четырехкратная обладательница "М1 Music Awards" Тина Кароль.

      Теги: LifeStyle Новости Украины Новости культуры Награды Музыка
      Источник: M1
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Де і чому найбільше поважають вчителів
      сегодня , 19:00 Де і чому найбільше поважають вчителів
      Блог Медіа
      Поради психолога: зміни своє життя на краще – не роби, чого не хочеш!
      сегодня , 16:00 Поради психолога: зміни своє життя на краще – не роби, чого не хочеш!
      Блог Медіа
      Окупанти готують масштабні теракти у день псевдовиборів
      сегодня , 12:35 Окупанти готують масштабні теракти у день псевдовиборів
      Дмитро Снєгирьов
      ВИЧ-СПИД: выгодный кому-то миф или реальная угроза?
      сегодня , 12:01 ВИЧ-СПИД: выгодный кому-то миф или реальная угроза?
      Тарас Пшеничний
      Луганск сегодня: даже в "праздник" сказать нечего
      сегодня , 08:40 Луганск сегодня: даже в "праздник" сказать нечего
      Ольга Черненко
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук