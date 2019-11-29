Пробная перепись населения начнется уже 1 декабря: что известно и как принять участие

В воскресенье, 1 декабря, в Украине начнется пробная перепись населения, которая имеет за цель подготовку к всеукраинской переписи в 2020 году. Пробное анкетирование будет проведено в части Оболонского района Киева и Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области.

Продлится пробная перепись до 26 декабря, сообщает Государственная служба статистики.

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Участие в анкетировании смогут принять все желающие, но только из числа тех, кто проживает на территории, где проводится пробная перепись. Для этого нужно:

с 1 по 10 декабря – самостоятельно заполнить онлайн-анкету на специальном портале Госкомстата;

с 14 по 23 декабря – дать ответ переписчику, который посетит ваш дома и заполнит анкету;

с 14 по 23 декабря – прийти в переписный отдел или инструкторский участок и предоставить ответы на вопросы анкеты.

Во время пробной переписи населения в каждом помещении запишут всех лиц, которые по состоянию на 1 декабря проживают в нем. В том числе и тех, кто жил временно. Из тех, которые постоянно проживают, запишут также временно отсутствующих.

По данным Госстата, по состоянию на 1 октября 2019 года численность населения Украины составляла 41 миллион 960 тысяч человек. Таким образом, за последний год это число уменьшилось на 260 тысяч, а только с начала 2019 года – на более чем 190 тысяч.

Печальная статистика наблюдается и в отношении количества умерших к числу родившихся – смертность преобладает почти вдвое. Так, на 100 умерших в Украине приходится лишь 53 родившихся.

Почему в Украине хотят провести перепись населения

Сначала перепись населения была запланирована на 2012 год, но затем переносилась несколько раз. Последняя и первая за время независимости перепись проводилась еще в 2001 году.

О проведении очередной переписи Владимир Зеленский и его команда говорили еще с первых дней президентства, а с самого начала датой проведения назывался декабрь 2019 года.

Перепись населения очень кстати, поскольку из-за начала войны на Востоке Украины и затяжного кризиса в Украине существенно оживились миграционные процессы – как внутри государства, так и снаружи.