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      Процедура банкротства не повлияет на стабильную работу Днепровского меткомбината, – Тарута

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      Сергей Тарута
      Сергей Тарута / ukranews.com

      По словам Таруты, несмотря на то, что завод в данный момент работает и обеспечен сырьем, процедура банкротства неизбежна из-за агрессивных кредиторов.

      Днепровский металлургический комбинат продолжит свою работу после проведения процедуры банкротства.

      Об этом заявил совладелец корпорации ИСД Сергей Тарута во время встречи с коллективом комбината, сообщает "5 канал".

      По словам Таруты, несмотря на то, что завод в данный момент работает и обеспечен сырьем, процедура банкротства неизбежна из-за агрессивных кредиторов.

      "Завод обеспечен сырьем, завод обеспечен ресурсами. Есть проблема со стороны кредиторов. Но она преодолима, и поэтому моя задача – дать уверенность коллективу, что не нужно слушать всякие сплетни и слухи. Завод будет работать, и я абсолютно уверен, и сделаю все возможное, чтобы комбинат больше никогда не останавливался", – заявил Тарута.

      Ранее стали известны подробности, которые свидетельствуют, что остановка ДМК в 2017 году могла быть создана искусственно.

      Так, согласно схеме, озвученной в СМИ, Днепровский металлургический комбинат по указанию генерального директора "Индустриального союза Донбасса" Олега Мкртчана получил средства от ливанского заказчика Рафика Дау (которого, по информации СМИ связывают с самим Мкртчаном родственные связи, – ред.) на производство продукции, однако после их получения они были выведены на компанию с кипрской пропиской, тем самым оставил завод без оборотных средств, что вынудило остановить производство, сообщают в своем материале журналисты программы "Особый взгляд" на "5 канале". В настоящее время, после проведения схемы по выводу денег, ее организаторы пытаются повесить долги на ДМК. 

      По словам Таруты, проведение банкротства не помешает производственному процессу. "Это не мешает тому, чтобы завод устойчиво работал, приносил доходы предприятию, тем, кто на нем работает, а сам комбинат развивался", – заявил Тарута.
       

      blog_ava
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      Теги: Сергей Тарута Новости Днепра Днепропетровская область Металургия
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