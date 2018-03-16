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Продукты, которые опасно употреблять с молоком

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Продукты, которые опасно употреблять с молоком
Продукты, которые опасно употреблять с молоком / unsplash.com

Молоко, конечно, полезный продукт, но мы не часто задумываемся, как некоторые комбинации с этим напитком могут вызвать негативную реакцию в вашем организме.

Диетологи до сих пор спорят о пользе и, возможно, вреде молока, но все они выделяют отдельный перечень продуктов, употребление которых вместе с молоком особенно опасно.

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Молоко + кофе

Вы, наверное, сейчас очень удивлены, поскольку большое количество людей любят пить кофе только с добавлением молока. Однако диетологи уверены, что под воздействием белка происходит нейтрализация эффекта от его применения.

Поэтому, если вы утром хотите себя подбодрить, то лучше откажитесь от такой комбинации продуктов, так как может возникнуть обратный эффект.

Молоко + чай

Это касается в основном зеленого чая, который является самым известным природным антиоксидантом. Но в случае комбинации такого чая с молоком его действие в разы снижается при взаимодействии с молоком. Такая комбинация напитков еще и расширяет сосуды.

Молоко + рыба и морепродукты

Насладиться пастой с морепродуктами и сливочным соусом, наверное, любит каждый, но знайте, что такое сочетание может стать причиной тяжести и дискомфорта в желудке.

Проблема заключается в том, что при столкновении двух различных видов белка в организме происходит передозировка протеинами. Желудок тогда не справляется с нагрузкой и со временем дает осложнения на почки.

Молоко + яйца

Белковый удар, который точно выведет ваш организм из строя – это сочетание молока с яйцами и сыром. Поэтому диетологи рекомендуют заменить омлет обычной яичницей или вареными яйцами.

Молоко + фрукты

Запомните, что фрукты рекомандовано есть отдельно от основного приема пищи в качестве перекуса в дневное время. Они часто трудно усваиваются организмом вместе с другими продуктами, а в случае с молоком и вовсе создают гремучую смесь.

Поэтому, сливочные десерты на основе сладких фруктов после хорошо сытного ужина могут нанести серьезный удар по поджелудочной, что может вызвать тяжесть, жжение и дискомфорт.

Молоко + овощи

Об этом вы, скорее всего, когда-то и слышали, но огурцы хуже всего сочетаются с молоком. Соленые и свежие огурцы в дуэте с молоком могут вызвать дискомфорт в желудке. Сюда же можно отнести помидоры, брокколи, кабачки и морковь, которые прекрасно комбинируются с любыми другими продуктами, но только не с молочными.

Дело в том, что под воздействием желудочного сока молоко мгновенно сворачивается и трансформируется в творожную массу, которая обволакивает любые другие продукты, препятствуя их перевариванию. Так может случиться расстройство желудка и острые боли.

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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