Проезд в общественном транспорте Киева подорожает: сколько будет стоить дорога на работу

С 14 июля 2018 года стоимость проезда в городском транспорте Киева возрастет. Цена составит от 6,30 до 8 гривен. Сколько в месяц придется выложить из кармана за подъезд в Киеве, читайте дальше.

От 6,30 гривен придется выложить за одну поездку, если вы пользуетесь проездным билетом или бесконтактной карточкой. Разовая поездка без проездного или карточки обойдется в 8 гривен.

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По подсчетам журналистов сайта "24", исходя из количества рабочих дней, киевляне будут тратить 5% зарплаты только на доезд к работе. Так, жители Киева, которым приходится добираться на работу двумя видами общественного транспорта, в июле потратят на дорогу до работы:

от 302,4 грн – при наличии проездного или бесконтактной карточки,

384 грн – без использования проездного билета или бесконтактной карточки, оплачивая разовые поездки.

В августе, учитывая официальное количество рабочих дней, сумма, потраченная на дорогу до работы составит:

от 554,4 грн – при наличии проездного или бесконтактной карточки

704 грн – без использования проездного билета или бесконтактной карточки, оплачивая разовые поездки.

По данным Госстата, показатель средней заработной платы в Киеве в марте 2018 года составил 13 388 гривен. Следовательно, за месяц сугубо за дорогу на работу киевлянам придется заплатить 4,1-5,2% от своего заработка.

Напомним, средства от подорожания проезда в столичном общественном транспорте будут направлены на 2 основных направления: оплату энергоресурсов, которые подорожали, и приближение зарплаты на предприятии до средних показателей в Киеве.