Россия сможет производить ракеты до конца войны, – Черник сказал, в чем кроется главное "но"
Хотя россияне будут производить ракеты до конца войны против Украины, однако они находятся на верхней точке своей технологической пригодности. Враг не сможет производить более 130 – 140 ракет в месяц.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник. Речь идет о различных типах ракет, в частности, Х-101, "Калибр", Х-555, "Искандер", Х-31, Х-59 и другие.
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"Действительно ракеты Х-101 они поставили на конвейер. Можно четко утверждать, что до конца войны они будут их производить. Мы не сможем этот потенциал подорвать. Но они не смогут производить более 60 – 70 в месяц. Если все ракеты вместе сложить, то 130 или 140 максимум. Это вершина потенциала", – считает он.
Не стоит нагнетать
Петр Черник отметил, что с октября 2022 года по март 2023 года захватчики почти непрерывно били ракетами. Это значительно более мощные ракетные удары, чем сейчас. Угроза сейчас есть, но нельзя нагнетать.
Это не соизмеримые ракетные удары даже с нынешними этими несколькими волнами, которые происходили за последнюю неделю. Они тогда били практически непрерывно. В декабре 2022 года поставили абсолютный рекорд 236 ракет. Я никоим образом не преуменьшаю угрозы. Но нагнетание страха не менее опасно, поэтому нужно держать голову холодной,
– добавил полковник запаса ВСУ.
Производство ракет в России: последние новости
- Агенты "Атеш" получили доступ к секретной документации по производству ракет Х-32. Они поделились письмами, которые показывают проблемы в ракетостроении оккупантов. Говорится о письме директора департамента оборонно-промышленного комплекса России Андрея Перегудова, который требует от Дубненского машиностроительного завода увеличить объемы производства ракет типа Х-32.
- В 2024 году оккупанты хотят изготовить 224 ракеты на этом заводе, однако у ник возникают проблемы. Враг выбивается из графика.
- В частности, в полученном письме Перегудов требует от директора предприятия предоставить предложения по увеличению изготовления ракет до уровня, что "соответствует потребностям минобороны России". В частности, власть интересуют технические проблемы, а также насколько нужно увеличить финансирование для выполнения объемов.
- Заметим, что оккупанты 25 марта запустили по Киеву 2 ракеты, которые успешно сбила наша система ПВО. В сети появились фото обломков одной сбитой ракеты. По предварительным данным, украинскую столицу могли обстрелять российской гиперзвуковой ракетой "Циркон". Она является новейшей в арсенале российских захватчиков.