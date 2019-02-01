Промоутер Ломаченко сделал заявление по бою с чемпионом WBC

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко Боб Арум оценил вероятность поединка против Хосе Рамиреса. Американец является обладателем титула чемпиона мира по версии WBC в суперлегком весе.

Для того, чтобы боксеры встретились в ринге, Ломаченко нужно подняться в весовой категории.

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"Я за. Но Хосе – суперлегковик. Я не знаю, будет ли Ломачнко когда-то готов подняться в 63,5 кг", – сказал Арум в интервью Fight Hub TV.

"Помните, он не сумермен. Он замечательный боец, технически – он лучший боксер, которого я когда-либо видел. Но он – полулегковик, который сейчас бьется в легком весе. Переход в следующую весовую категорию – это слишком", – отметил промоутер.

В то же время Рамирес подтвердил, что хотел бы провести бой с Ломаченко, однако не думает, что украинец согласится сменить весовую категорию. Американец рассказал, что разговаривал со своим менеджером о бое с украинцем. По словам боксера, он с командой даже пришел с предложением к Бобу Аруму.

Крайний бой Василий Ломаченко провел 8 декабря в Нью-Йорке. Он разобрался с пуэрториканцем Хосе Педраса и добавил в свою коллекцию титул Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

12 апреля Ломаченко вернется в ринг. Василию нужно провести защиту титула WBA, чтобы не потерять его. Также Ломаченко хочет провести поединок за пояс IBF.

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