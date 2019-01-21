Промоутер объявил о дате следующего боя Александра Усика
Дата следующего поединка абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика (16-0, 12 КО) согласована.
Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил промоутер украинца Эдди Хирн.
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Британец отметил, что дата будет обнародована уже скоро, а также выложил видео с танцующим Усиком. Ожидается, что объявление состоится уже на этой неделе, а поединок пройдет в супертяжелом весе.
Ранее промоутер Александр Красюк сообщал, что с вероятностью в 70% следующим соперником Усика должен был стать Луис Ортис или Александр Поветкин.
Источник: 24 Канал
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