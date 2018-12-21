Промоутер Усика рассказал, с кем украинец может дебютировать в супертяжелом весе

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) может дебютировать в супертяжелом весе уже в апреле 2019 года.

По словам промоутера украинца Эдди Хирна, скорее всего Усик вскоре дебютирует в хэвивейте, а супертяжи Диллиан Уайт и Дерек Чисора (у которых запланирован реванш на 22 декабря) и также француз Карлос Такам – его возможные оппоненты по дебюту в супертяжелом весе.

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Ну, Усик может сразиться и с победителем реванша, и с проигравшим. Ведь мы без понятия, насколько он будет хорош в хэвивейте. Да, мы не сомневаемся, что он крутой, но сможет ли он справиться со здоровыми ребятами? Вот в этом-то и вся загадка. Он не собирается терять время зря. Он никогда не согласится на бой с середняком дивизиона. Думаю, Такам – отличная кандидатура для первого боя. Не самый здоровенный супертяж, но мощный и с ударом,

– заявил Эдди Хирн.

Напомним, Диллиан Уайт и Дерек Чисора проведут свой бой 22 декабря на "The O2 Arena" в Лондоне, Великобритания. Предполагается, что в этот вечер бокса на ринг выйдет и Карлос Такам.

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