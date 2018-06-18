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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Промоутер Усика выразил недовольство проведением поединка против Гассиева в Москве

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Александр Усик
Александр Усик

Финальный поединок World Boxing Super Series за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между чемпионом WBC, WBO Александром Усиком (14-0, 11 КО) и чемпионом WBA, IBF Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) состоится 21 июля 2018 года в Москве на арене "Олимпийский". Украинская сторона не слишком довольна таким решением.

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк высказал недовольство, что Александру Усику придется финал, и два предыдущих поединка World Boxing Super Series, проводить на территории соперника.

"Руководство Всемирной боксерской суперсерии объявило окончательно дату и место проведения финального поединка Усик – Гассиев за титул абсолютного чемпиона мира. Он состоится 21 июля в Москве. Нашему чемпиону снова предстоит боксировать на территории соперника, как это было в 1/4 финала и полуфинале WBSS", – заявил Александр Красюк.

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Напомним, в 1/4 финала Усик дрался с немцем Марком Хуком. Изначально бой планировался в Киеве, но впоследствии его перенесли в Берлин. В полуфинале украинец боксировал с Майриесом Бриедисом из Латвии. Бой провели в Риге, а Усик победил решением судей.

Финал против россиянина Гассиева должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии – в городе Джидда. Однако из-за травмы Усика поединок пришлось перенести на неопределенный срок. Тогда же стало известно, что встречу проведут в другом городе. 18 июня стало известно, чтобы бой Усик – Гассиев состоится в Москве.

"Усик продолжает подготовку в тренировочном лагере и сейчас выходит на финишную прямую – этап спаррингов. Для Александра – это самый главный бой в его карьере, так как на кону пояса WBС, WBO, WBA, IBF, а также пояс журнала The Ring, статус абсолютного Чемпиона мира и кубок Мухаммеда Али. Саша поедет в Москву, чтобы победить!" – отметил Александр Красюк.

 

 

Теги: Новости спорта Александр Усик Усик – Гассиев Бокс
Источник: 24 Канал
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