Россияне еще имеют укрепленные позиции у Вербового, – ISW
Источник:ISW
Украинские военные продолжают упорную борьбу против оккупантов на поле боя В частности, им удалось прорвать оборону россиян в Запорожской области, однако захватчики еще имеют боевые позиции.
Укрепление к западу от Вербового, которые прорвали украинские военные не являются конечной полосой глубокой обороны России в Запорожской области. Это скорее комплекс наиболее подготовленных полевых укреплений, расположенных в виде почти непрерывного противотанкового рва, зубов дракона и боевых позиций примерно в 1,7 – 3,5 км.
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У врага еще есть боевые позиции на этом участке
О прорыве возле Вербового заявляли и раньше, однако стоит отметить, что ВСУ преодолели не все позиции врага.
Скорость продвижения украинских войск в районе прорыва остается неясной,
– говорится в сообщении ISW.
Также аналитики отметили, что российские войска, по всей вероятности, все еще контролируют сегменты длинной траншеи российских боевых позиций между Роботиным и Вербовым, особенно вблизи тактической высоты на Юге. Российские силы, возможно, установили подготовленные боевые позиции почти в каждом лесу, через который украинская пехота медленно и систематически пробивается.
Российская армия имеет больше полевых укреплений за Вербовым, однако неясно, насколько они укомплектованы.
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