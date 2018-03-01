Протест против агрессора и испорченное настроение Путину: чем поразили украинские паралимпийцы

1 марта сборная Украины отправилась в южнокорейский Пхенчхан, где 9 марта стартуют XII зимние Паралимпийские игры. В составе украинской команды начисляется 30 атлетов, хотя заявки получили 33 украинца, но они выбыли из-за болезни. К слову, в это число входят и 10 спортсменов-лидеров или гайды, которые будут сопровождать паралимпийцев с нарушениями зрения на трассе во время соревнований.

О разных интересностях, которые касаются Паралимпийской сборной Украины, написал ресурс "Радио Свобода".

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Так, биатлонист с нарушением зрения Виталий Лукьяненко не пропустил еще ни одни Игры, и за это время четыре раза становился призером, а в 2014 году даже испортил настроение президенту России Владимиру Путину.

Дело в том, что тогда в мужской гонке на 7,5 километров все прогнозировали высшую награду россиянину Николаю Полунину, которого хотел поздравить лично президент России Владимир Путин, но неожиданно украинец опередил гордость России на 11 секунд и завоевал "золото".

Кроме того, в Сочи украинские спортсмены отличились еще одним поступком, который неоднозначно восприняли россияне.

В 2014 году наш знаменосец – это был единственный человек, который вышел на арену во время церемонии открытия. Вся команда не вышла – это был наш протест против агрессора. Он один нес флаг. Представляете, какая психологическая нагрузка на него была? Он нес сине-желтый флаг на земле оккупанта. И мы долго тогда думали, психологически искали человека, который выдержит такой вес. Однако сейчас украинская паралимпийская сборная еще не определилась со своим знаменосцем. Кто им станет в Пхенчхане, уже решат на месте,

– отметил глава Национального комитета спорта инвалидов Валерий Сушкевич.

К слову, в 2014 году Паралимпийская сборная попала в медальном зачете в пятерку лучших.