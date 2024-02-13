Покажите странам Африки высыпанное зерно: почему Польша не показывает ужасные поступки фермеров

На границе с Украиной польские фермеры 9 февраля возобновили блокаду. Сейчас ситуация на польско-украинской границе обостряется. В то же время местные медиа фактически не освещают ужасные поступки протестующих.

В частности, перед Дорогуськом митингующие повредили несколько украинских фур и высыпали из них зерно. Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус сказал 24 Каналу, почему польские СМИ молчат о конфликте на границе.

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Информационная тишина

Местные медиа пытаются замалчивать блокаду и события, которые сейчас происходят на границе, ведь это существенно ударит по репутации Польши.

Если взять дипломатическую составляющую, то представьте себе, если странам в Африке или Азии, в которых голод, показать картинку – зерно высыпано на дорогу. С одной стороны, мир говорит о том, что надо решать глобальную проблему голода, и параллельно появляется новость из Польши о высыпанном зерне. Конечно, это будет большой негатив для страны,

– сказал Ус.

Вряд ли то, что Польша способствует глобальному продовольственному кризису понравятся странам мира. Варшава по многим дипломатическим каналам получит достаточно негатива.

Для того чтобы не добавлять негативных баллов и не подрывать имидж Польши, как европейской страны. После этого возникнет вопрос, действительно ли эта страна готова быть одним из лидеров Европейского Союза, если у общества такие подходы и ментальность,

– отметил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Впрочем, он заметил, что фермеры – это не основная часть польского общества, что также может влиять на меньшее внимание со стороны медиа.

Поляки подрывают обороноспособность Украины

Блокировка на границе с Польшей – это очередной пример того, что протекционизм к хорошему не приведет. Это касается любой страны в мире и сильно подрывает единство мира, к которому все стремятся.

Я отвечу постом, который написал украинский политолог Евгений Магда, о том, что представьте себе, если бы немецкие или французские фермеры высыпали польское зерно на дорогах. Какая бы реакция была в Польше? К сожалению, есть такое ощущение, что определенные политические силы, в которых присутствует связь с Россией, используют настроения общества ориентированного на протекционизм для подобных акций,

– рассказал Ус.

К слову, главными протестующими являются политики из пророссийской партии "Конфедерация".

К примеру, действия польских фермеров могут привести к тому, что Украина, на которую напала России, не дополучит денег и проиграет войну. Далее война придет на территорию Польши и российские ракеты будут лететь по домам фермеров, которые сейчас высыпают украинское зерно.

Как отметил Ус, сейчас отдельный слой населения Польши своими действиями подрывает обороноспособность страны, которая вообще-то защищает их от войны. Польскому обществу надо объяснить, что если они не остановят своих фермеров, то война может быть у них.

Чтобы не допустить этого на фермеров должно давить общество, правительство и Европейская комиссия. Ведь действия протестующих на границе прежде всего нарушают внутреннее законодательство Европейского Союза и обязательства по международным договорам.

"ЕС надо отойти от либерализма в определенных подходах и напомнить польским фермерам, что закон существует и он может привести к реальным срокам заключения людей, которые делают подобные забастовки, нарушая законодательство Польши и Евросоюза", – добавил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Протестующие высыпали украинское зерно: что известно