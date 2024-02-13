Зокрема, перед Дорогуськом мітингарі пошкодили декілька українських фур та висипали з них зерно. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус сказав 24 Каналу, чому польські ЗМІ мовчать про конфлікт на кордоні.

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Інформаційна тиша

Місцеві медіа намагаються замовчувати блокаду та події, які нині відбуваються на кордоні, адже це суттєво вдарить по репутації Польщі.

Якщо взяти дипломатичну складову, то уявіть собі, якщо країнам в Африці чи Азії, у яких голод, показати картинку – зерно, висипане на дорогу. З одного боку, світ каже про те, що треба розв'язувати глобальну проблему голоду, і паралельно з'являється новина з Польщі про висипане зерно. Звісно, це буде великий негатив для країни,

– мовив Ус.

Навряд чи те, що Польща сприяє глобальній продовольчій кризі, сподобається країнам світу. Варшава з багатьох дипломатичних каналів отримає достатньо негативу.

Для того щоб не додавати негативних балів та не підривати імідж Польщі як європейської країни. Після цього виникне питання, чи дійсно ця країна готова бути одним з лідерів Європейського Союзу, якщо в суспільства такі підходи та ментальність,

– зазначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Втім, він зауважив, що фермери – це не основна частина польського суспільства, що також може впливати на меншу увагу з боку медіа.

Поляки підривають обороноздатність України

Блокування на кордоні з Польщею – це черговий приклад того, що протекціонізм до добра не доведе. Це стосується будь-якої країни у світі та сильно підриває єдність світу, до якої всі прагнуть.

Я відповім постом, який написав український політолог Євген Магда, про те, що, уявіть собі, якби німецькі чи французькі фермери висипали польське зерно на дорогах. Яка б реакція була в Польщі? На жаль, є таке відчуття, що певні політичні сили, в яких присутній зв'язок з Росією, використовують настрої суспільства, орієнтованого на протекціонізм для подібних акцій,

– розповів Ус.

До речі, головні протестувальники – політики з проросійської партії "Конфедерація".

Наприклад, дії польських фермерів можуть призвести до того, що Україна, на яку напала Росія, недоотримає грошей та програє війну. Далі війна прийде на територію Польщі, і російські ракети летітимуть по домівках фермерів, які нині висипають українське зерно.

Як наголосив Ус, окрема верства населення Польщі своїми діями підриває обороноздатність країни, яка взагалі-то захищає її від війни. Польському суспільству треба пояснити, що якщо воно не зупинить своїх фермерів, то війна може розпочатися в Польщі.

Аби не допустити цього, на фермерів повинно тиснути суспільство, уряд та Європейська комісія. Адже дії протестувальників на кордоні насамперед порушують внутрішнє законодавство Європейського Союзу та зобов'язання щодо міжнародних договорів.

"ЄС треба відійти від лібералізму у певних підходах і нагадати польським фермерам, що закон існує, і він може призвести до реальних термінів ув'язнення людей, які роблять подібні страйки, порушуючи законодавство Польщі та Євросоюзу", – додав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Протестувальники висипали українське зерно: що відомо