Акция протеста состоялась 15 июля в Одессе у памятника Дюку де Ришелье. Рестораторы возмущались по поводу запрета на работу заведений питания с 23 до 7 часов. Люди поставили пустые стулья как символ пустых ресторанов и "требовали победы здравого смысла".

Протесты рестораторов в Одессе: что известно

Об этом рассказало издание Odessa.online . Митингующие вышли с лозунгами против правительственного постановления и решения местных властей о запрете работы кафе и ресторанов. Такие решения власти участники акции называют бредом .

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Однако при этом отмечают: " У нас нет проблем с городскими властями, с областью, но они выполняют команду сверху ". Такое мнение высказал ресторатор Дмитрий Бон.

В акции, как считают в издании, участие приняли около 200 человек. А вот в PavlovskyNews сообщили, что насчитали около тысячи участников акции протеста рестораторов в Одессе.

Ресторатор Савелий Либкин высказал журналистам удивление, почему власти считают, что коронавирус ночью опаснее, чем днем. Теперь же из-за странных запретом бизнес терпит убытки.

Сотрудники работают в масках, перчатках, есть антисептики. Выполнены все правила. После этого придумают новые правила. Будто вирус в 22:59 "спит", а в 23:00 "просыпается",

– сказал Либкин.

Напомним, власти Одессы 14 июля ограничили работу заведений общественного питания и развлекательных заведений с 23:00 до 7:00. Но несмотря на это в центре города много заведений работают и после 23 часов.

Акция протеста в Одессе: смотрите фото