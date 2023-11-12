Планируют акцию протестов: оппозиционерка об отношении российских властей к мобилизованным

62% россиян считают, что так называемая "СВО" проходит "по плану". Однако только 20% граждан России следят за событиями в Украине "очень внимательно", 34% - "достаточно внимательно", а 46% - "вообще не следят". Это означает, что многие из этих 62% почти не следят за войной в Украине.

Об этом 24 Каналу рассказала политический аналитик Ольга Курносова, добавив, что по данным российской аналитической службы "Левада-Центр", 50% россиян пытаются сделать вид, что это их не касается и желают, чтобы от них все отстали. А остальные 50% разделились: часть категорически против войны в Украине, часть категорически поддерживает ее.

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Параллели с Первой мировой войной

В то же время жены и родственники российских мобилизованных вышли на митинг в Москве. И уже в 27 регионах также планируют выйти на улицы близкие мобилизованных 19 ноября.

Если российские власти акцию согласовали, то наверняка тех, кто выйдет на митинг, избивать не будут. Вопрос в том, сколько людей выйдет и какое настроение будет там царить,

– подчеркнула политическая аналитика.

Можно провести аналогию с Первой мировой войной. В те времена также были бездарные генералы, была нехватка вооружения, большие потери людей. И когда в 1914 году крестьяне шли на войну, то надеялись, что после нее им за доблесть дадут землю.

Почему россияне идут воевать: смотрите видео

Сегодня вместо земли Владимир Путин раздает деньги, и добровольцы и частично мобилизованные идут на войну за деньгами. Но когда они сталкиваются с реальностью, примерно как во времена Первой мировой войны, их желание воевать быстро слабеет. И тогда были примеры, когда сдавались в плен, потому что россияне понимали, что бездарной власти абсолютно плевать на людей,

– отметила Ольга Курносова.

В России меняются времена, правители, но, по ее мнению, отношение к людям каким было таким и осталось.

Что известно о потерях россиян в войне против Украины

За последние сутки российские захватчики потеряли 1100 своих бойцов. А с 24 февраля 2022 – 311 750 единиц личного состава.

В то же время Главнокомандующий Валерий Залужный отметил, что за месяц атак на Авдеевку и упорных боев за город были ликвидированы примерно 10 тысяч оккупантов.

Также за это время украинские силы вблизи Авдеевки поразили более 100 вражеских танков, 250 бронемашин, примерно 50 артиллерийских систем, 7 самолетов Су-25.