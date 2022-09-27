Лидеры – не главное, – российский политолог назвал важнейшую вещь для протестов

В россии протест может разразиться в любой момент. Общественное сопротивление, вероятно, начнется стихийно, без конкретных политических лидеров.

Каждый протест уникален по ходу событий, поэтому имеет свои четко выраженные особенности. Об этом 24 каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов.

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Протест должен быть уникальным

Эксперт отметил, что отсутствие лидеров у вероятного российского протеста является проблемой, но в то же время нельзя говорить, что это "полностью закрывает возможность для протеста или революции".

Главное – это не лидеры, а когда возникает ощущение, что власть просто обнаглела совсем, с параллельным ощущением, что власть совершает ошибки, слабеет, проигрывает, и в принципе имеет смысл борьба. Когда эти две истории друг на друга наложатся на результаты событий, тогда будет протест,

– объяснил обозреватель.

По его словам, любое течение событий протеста уникально. Он обязан вызвать эмоции, которые должны появиться в итоге общественного единения.

"История знает, как революции готовятся, возглавляются и руководствуются кем-то. В россии в 1917 году был профессиональный класс революционеров, который более двух десятков лет готовил революцию. Так же и в Великой французской революции: были люди, которые все организовывали и возглавляли. А были революции в Китае и Мексике, которые были абсолютно спонтанными", – добавил политолог.

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Когда в россии начнутся протесты: смотрите видео

"Российский бунт"

Аналитик рассказал, что в россии были протесты, инициированные штабами Навального, которые возникали "на ровном месте".

Как вот после фильма "Он вам не Димон" на улицы выходили десятки тысяч людей по всей стране. А были протесты вполне спонтанные – как например, Хабаровский протест Фургала или в Шиесе, где сначала все было спонтанно, но потом люди начали самоорганизовываться во время событий,

– указал он.

По его мнению, в россии бывали также "промежуточные варианты", в частности, московский протест 2019 года во время выборов в мосгордуму.

"Более двух месяцев москвичи город "ставили на уши". Сначала все было спонтанно, но потом появились лидеры, и протест стал более организованным. Люди выходили по зову конкретных лидеров", – подчеркнул Галлямов.

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Пример ирана

Эксперт убежден, что для возможной ситуации с протестами в россии показателен стихийный общественный взрыв в иране.

"Страна 10 дней пылает по частной причине: одну совершенно неизвестную девушку избила до смерти "полиция морали" и иран проснулся. Это вроде бы революционная ситуация. Показательно, что такой сильный бунт вспыхнул по вполне случайному поводу. Никто его не смог предсказать", – считает обозреватель.

По его словам, общественное мнение ирана зрелое, недовольство собиралось годами, и в какой-то момент появился формальный повод к действиям.

В случае с россией можно сказать, что сама ситуация предреволюционная: верхи не могут по старинке управлять страной, а низы уже не хотят. Но когда и в какой момент взорвется – неизвестно. Общество в "назревшем" состоянии может долго ждать, закипать, а потом в какой-то момент "прорвет",

– резюмировал Галлямов.

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