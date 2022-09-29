Протесты в россии из-за мобилизации: почему следует ожидать цепную реакцию

Российские власти через мобилизацию избавляются от наиболее активного населения, которое могло протестовать против нее. Этим кремль пытается решить ряд проблем одновременно.

Протесты россиян станут массовыми , только если Путин потеряет поддержку силовиков. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Состояние российского социума

Эксперт считает, что увеличение масштабов протестов в России не только на Кавказе свидетельствует о нарастающей динамике недовольства.

Цепная реакция будет . На сегодняшний день российские власти избавляются от тех, кто не хочет воевать, а кто готов воевать против Украины. Последними будут заменять уже убитых россиян на украинском фронте. Эти две категории – наиболее активные и мобильные люди, потому что старшие остаются дома,

– объяснил Яковенко.

По его словам, так называемые "дезертиры" не хотят "стать удобрениями в украинском черноземе", поэтому массово едут из России в Грузию, Казахстан, Финляндию и тому подобное или просто уклоняются от призыва.

"Политика путина по поводу войны и мобилизации приводит к тому, что наиболее подвижные и молодые люди "вычеркиваются из жизни" . Это демографические и антропологические сдвиги. Это несколько снижает протестный потенциал, поскольку люди, которые могли протестовать - они едут", - добавил аналитик.

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Умирать или протестовать

По мнению оппозиционера, "народонаселение", которое осталось в России, не хочет умирать , поэтому будет стоять перед элементарным выбором: умирать или протестовать .

"Мало кто хочет умирать, поэтому протесты будут нарастать . Еще и благодаря тому, что значительная часть мобилизованных быстро приедут обратно в мешках - как "груз 200" . Первая информация о поражениях российской армии приведет к взрыву и возмущению. Это уже видно по соловьеву и другим "экспертах" , которые возмущаются событиями в Лимане . В их понимании, что-то идет не так", - подчеркнул Яковенко.

Он убежден, что ход событий в России идет к "логическому сценарию" .

Силовики в какой-то момент перестанут поддерживать путина . Тогда протесты станут массовыми и это все закончится. Когда это произойдет – сказать трудно, но катализатором протеста является не только судьба близких россиянам людей, но и положение на фронте . Это в последнее время оказывает большое влияние на моральное состояние в России.

– резюмировал обозреватель.

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