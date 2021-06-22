Медики требуют психиатрической экспертизы на фоне предположений относительно того, была ли она на самом деле беременной. Адвокат женщины требует освобождения подзащитной через суд.

Внимание В Африке женщина родила 9 детей за один раз

Женщина попала в психбольницу

Адвокат уверена, что ее подзащитную удерживают в больнице против ее воли. Она собирается добиваться освобождения через суд.

Женщина отказалась от того, что ее следует доставить в больницу Тембиса для проведения психиатрической экспертизы, поскольку она почувствовала, что она полностью в здравом уме,

– сказала адвокат южноафриканскому сайту IOL.

По ее словам, персонал больницы плохо с ней обращается: на нее кричали и даже надели наручники.

Действительно ли женщина была беременной

"Медицинская оценка показала, что беременности не было. Это также говорит об отсутствии физических рубцов, которые бы свидетельствовали о недавнем кесаревом разрезе", – сообщил источник издания.

В то же время отец детей Тебохо Цотеци ни разу не видел ни женщину, ни детей с тех пор, как она попала в больницу. Он обзвонил несколько из них, однако ни один из врачей не смог подтвердить факт рождения 10 детей за один раз.

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Местные служащие здравоохранения также заявили, что у них нет данных о рождении декуплетов ни в одном из частных и государственных учреждений региона.

Что говорит сама женщина, которая могла родить 10 детей

После заявления о том, что Ситхоле лжет о существовании детей, 17 июня ее задержала полиция в доме родственника.

Я буду продолжать держать в тайне пребывание детей. Никто не заставит меня рассказать, где они,

– заявила она.

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