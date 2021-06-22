Медики требуют психиатрической экспертизы на фоне предположений относительно того, была ли она на самом деле беременной. Адвокат женщины требует освобождения подзащитной через суд.
Внимание В Африке женщина родила 9 детей за один раз
Женщина попала в психбольницу
Адвокат уверена, что ее подзащитную удерживают в больнице против ее воли. Она собирается добиваться освобождения через суд.
Женщина отказалась от того, что ее следует доставить в больницу Тембиса для проведения психиатрической экспертизы, поскольку она почувствовала, что она полностью в здравом уме,
– сказала адвокат южноафриканскому сайту IOL.
По ее словам, персонал больницы плохо с ней обращается: на нее кричали и даже надели наручники.
Действительно ли женщина была беременной
"Медицинская оценка показала, что беременности не было. Это также говорит об отсутствии физических рубцов, которые бы свидетельствовали о недавнем кесаревом разрезе", – сообщил источник издания.
В то же время отец детей Тебохо Цотеци ни разу не видел ни женщину, ни детей с тех пор, как она попала в больницу. Он обзвонил несколько из них, однако ни один из врачей не смог подтвердить факт рождения 10 детей за один раз.
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Местные служащие здравоохранения также заявили, что у них нет данных о рождении декуплетов ни в одном из частных и государственных учреждений региона.
Что говорит сама женщина, которая могла родить 10 детей
После заявления о том, что Ситхоле лжет о существовании детей, 17 июня ее задержала полиция в доме родственника.
Я буду продолжать держать в тайне пребывание детей. Никто не заставит меня рассказать, где они,
– заявила она.
Предыстория
- Ранее сообщалось, что Госиаме Тамара Ситхоле родила 10 детей на 29 неделе беременности.
- В начале года УЗИ показывало женщине, что у нее будет всего 6 детей. Следующее – показало 8 малышей.
- В конце концов сообщалось, что она родила 7 мальчиков и 3 девочки.
- Несколько родственников Ситхоле утверждают, что она действительно недавно родила детей, обогнав прежнюю рекордсменку мира Нади Сулеман, которая имела 8 детей в 2009 году, и Халиму Сиссе, которая родила 9 детей в мае 2021 года.