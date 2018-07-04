Против опального Кевина Спейси выдвинули новые обвинения в Великобритании

Кевин Спейси вновь оказался в эпицентре сексуального скандала. Против известного актера выдвинули новые обвинения в домогательствах. На этот раз в Британии.

Британские правоохранители расследуют сразу три новых обвинения в сторону дважды лауреата премии Оскар, пишет The Telegraph.

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Первый случай домогательства произошел еще в 1996 году, второй – в 2008 году, и последний – в 2013-ом.

Актер и его адвокат наотрез отказались комментировать новые расследования.

Напомним, что в конце 2017 года несколько мужчин и женщин обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. В частности, актер фильма "Стартрек" Энтони Репп обвинил Спейси в домогательствах 30-ти летней давности. На тот момент Энтони было всего 14 лет. В ответ Спейси признался в нетрадиционной ориентации. Актер признал вину, извинился и пошел лечиться от сексуальной зависимости. Полиция Лос-Анджелеса передала все материалы в прокуратуру относительно обвинений Кевина Спейси в домогательствах.



Кевин Спейси и его жертвы сексуальных домогательств

После секс-скандала компания Netflix отказалась продолжать со Спейси контракт на пятый сезон "Карточного домика", где он исполнял главную роль. В сети уже появился тизер нового сезона без киноактера.