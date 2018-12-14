Противогрибковое средство помогло вылечить рак

Ученые из Cancer Research UK (Великобритания) выяснили, что противогрибковый препарат итраконазол способен уничтожать раковые клетки.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Препарат для лечения грибковых инфекций итраконазол (Sporanox) может убивать клетки опухолей, это удалось подтвердить в экспериментах с мышами. Теперь специалисты планируют испытать методику лечения с его использованием на людях.

Препарат Sporanox может лечить рак

Итраконазол планируется испытать для терапии людей с тяжелыми формами рака толстой кишки. Необходимо понять, возможно ли сочетание препарата с другими видами лечения онкологических заболеваний.

Исследования на мышах побудило ученых сделать предположение о том, что итраконазол обладает способностью уничтожать так называемые "спящие" клетки, отличающиеся резистентностью к обычным лекарствам и во многих случаях вызывают рецидив роста опухоли.

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