Этот инцидент произошел 19 октября на третьем этаже Центрального универмага. Впоследствии обнародовали видео диалога правоохранителей и предполагаемой нарушительницы.

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"Не помню название вакцины"

Когда инспекторы с полицейскими попросили сертификат о вакцинации, женщина не показала его. В то же время лишь пыталась перехитрить проверку. Она начала заявлять, что вакцинировалась днем ранее. Однако не назвала вакцину, которую ей якобы вкололи, потому что "не помнила название".

Впоследствии героиня ролика поняла, что ей никто не верит. Поэтому начала истерить и была близка к тому, чтобы заплакать. Как следствие, вообще начала отрицать, что работает в этом магазине. Мол, пришла на час охранять товар, чтобы никто не украл. Однако эта легенда с треском провалилась, поскольку незадолго до диалога видели, как она отпускает покупателя.



Помещение ЦУМа, который проверяли / Фото 056.ua

Финальная история продавщицы

После этого прозвучала завершающая версия событий. Предполагаемая нарушительница сказала, что пришла туда ненадолго, чтобы помочь с работой знакомой.

Я не работаю, я вообще сижу дома, зачем мне вакцина? Это меня на два часа попросили выйти помочь,

– выкрикнула женщина.

Однако полицейским это показалось не слишком убедительным. Поэтому в ответ они достали бланк протокола и начали его заполнять.

Спор с продавщицей сумок: смотрите видео 056.ua

Что грозит за такое нарушение

Правоохранители выписали штраф по статье о нарушении карантина. Несмотря на то, что женщина быстро вышла из помещения, владельцу магазина придется заплатить штраф – 17 тысяч гривен. Следует отметить, что это решение могут обжаловать в суде.